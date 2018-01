Braqués et ligotés pour leurs bitcoins

C'est dans le petit village cossu et tranquille de Moulsford, dans le riche comté de l'Oxfordshire, au sud de l'Angleterre, qu'un couple s'est fait braquer... pour ses bitcoins. Le Telegraph et le Mail on Sunday ont rapporté ce week-end ce vol à main armée qui s'est produit lundi dernier dans la matinée. Quatre hommes encagoulés ont débarqué l'arme au poing dans ce grand corps de ferme où réside un couple de trentenaires et où leur société Aston Digital Currencies Ltd est domiciliée leur : la femme aurait été ligotée, leur bébé laissé à l'extérieur dans un landau, son compagnon, décrit comme un "trader", contraint à transférer par ordinateur ses avoirs en bitcoins aux malfaiteurs. Un braquage dans le monde bien réel pour obtenir de la monnaie virtuelle qui serait une première.

Malgré la baisse du bitcoin depuis son pic de décembre dernier près des 20.000 dollars aux alentours de 11.200 dollars, le butin pourrait être important. De nombreux vols de portefeuilles de cryptomonnaies ont été déjà été rapportés, mais il s'agissait de piratages et généralement sur des plateformes d'échanges et de stockage. Ce fait divers vient rappeler que, si la technologie Blockchain (« chaîne de blocs ») des monnaies cryptographiques est réputée inviolable, les monnaies virtuelles sont vulnérables aux attaques physiques et peuvent même exposer leurs détenteurs à de plus grands risques.

Plus de dégâts qu'avec une carte ou du cash

Ce type d'attaque peut en effet causer plus de dommages qu'avec de l'argent liquide ou une carte bancaire, comme l'a relevé l'économiste américain Nouriel Roubini :

« Avec l'argent réel, un voleur à main armée est limité par le peu d'argent que vous avez dans votre portefeuille ou par la limite quotidienne modeste de retrait au distributeur que permet une banque. Mais avec le bitcoin un voleur à main armée peut vous voler des millions de dollars instantanément » a-t-il réagi sur Twitter.

Le professeur d'économie à la Stern School de NYU est, il est vrai, très critique à l'égard des cryptomonnaies et de la Blockchain, qu'il juge surmédiatisée, elle-même.

La police pense toutefois qu'il sera peut-être possible de remonter le fil au moment de la revente des bitcoins dérobés ou de la conversion en monnaie fiduciaire. L'anonymat n'est en effet que partiel en matière de crypto-monnaies, il s'agit plutôt de « pseudonymat », derrière des adresses bitcoin. Les spécialistes recommandent d'ailleurs aux détenteurs de cryptomonnaies de sécuriser leur clé privée (leur mot de passe personnel et unique en 256 chiffres, indispensable pour y accéder) dans un vrai coffre-fort physique, chez soi, sur soi, ou à la banque.