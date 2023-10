Cryptoactifs : à l'ouverture du procès du fondateur de FTX Sam Bankman-Fried, la défense accuse son ancienne petite amie

Plusieurs versions des déboires de Sam Bankman-Fried se sont affrontées à son procès qui s'est ouvert mercredi à New York. Le fondateur de la plateforme FTX, ancienne gloire des cryptomonnaies, « avait la fortune et le pouvoir » mais tout reposait « sur des mensonges », a asséné le procureur Thane Rehn, qui représente l'accusation, dans ses premiers mots.

Lire aussiFTX: Sam Bankman-Fried accusé d'avoir corrompu des officiels chinois

Pour le ministère public, l'ancien patron de FTX a mené « une fraude massive » en « volant » de l'argent dans les comptes de clients de sa plateforme d'échanges. « Il ponctionnait les fonds des clients et les dépensait pour son propre compte », selon Thane Rehn, à l'insu des utilisateurs de FTX, qui « n'avaient aucun moyen de savoir » ce qui advenait de leur argent.

Qui est responsable de l'effondrement de FTX ?

En novembre 2022, la plateforme d'échanges de cryptomonnaies s'est effondrée, incapable d'honorer les demandes de retraits massifs de ses clients, inquiets d'apprendre qu'une partie des fonds de FTX avaient été engagés dans des opérations risquées par Alameda, le fonds spéculatif de Sam Bankman-Fried. L'effondrement de FTX avait entraîné dans sa chute le marché des cryptoactifs, qui a vu sa valeur fondre massivement dans cette brutale crise de confiance des investisseurs. Le bitcoin, actif phare, a ainsi vu sa valeur être divisée par deux au cours de l'année 2022, entre autres à cause de la chute de FTX, avant de se ressaisir.

A New York, sept chefs d'accusation sont retenus contre Sam Bankman-Fried dont fraude, détournement et association de malfaiteurs. Au total, il risque plus de 100 ans de prison en cas de condamnation. « Sam n'a escroqué personne », a rétorqué son avocat Mark Cohen, maintenant qu'« il n'y a pas eu de vol ».

La défense de Sam Bankman-Fried charge son ancienne petite amie

L'avocat a admis que des fonds de FTX avaient été utilisés par Alameda, assurant qu'il s'agissait simplement de faire fructifier cet argent et non de le détourner. A plusieurs reprises, il a défendu la « bonne foi » de son client pour décrire son action aux commandes de FTX. « Sam devait prendre des centaines de décisions chaque jour pour guider cette startup en croissance effrénée », a expliqué l'avocat. « Le résultat, c'est que certaines choses ont été négligées », vante Mark Cohen, notamment la gestion des risques.

Comme prévu, il s'est défaussé sur Caroline Ellison, ancienne petite amie de Sam Bankman-Fried, qui l'avait placée à la tête d'Alameda. Selon l'avocat, Caroline Ellison n'aurait pas suivi le conseil de « SBF », qui lui aurait suggéré d'utiliser des instruments financiers pour se protéger contre un possible dérapage du marché des cryptomonnaies.

Lire aussiCryptomonnaies : plombée par le scandale FTX, la plateforme Genesis dépose le bilan

L'accusation maintient que Sam Bankman-Fried « a agi comme s'il n'était plus aux commandes d'Alameda, alors que c'était faux », a affirmé Thane Rehn, pour qui Caroline Ellison n'était qu'un « prête-nom ». Mise en cause, Caroline Ellison a elle plaidé coupable, en décembre, de sept chefs d'accusation et accepté de collaborer avec le procureur fédéral de Manhattan. La jeune femme doit d'ailleurs témoigner lors du procès. Selon le procureur, Caroline Ellison s'apprête à dévoiler comment « elle et l'accusé (avaient) volé de l'argent aux clients » de FTX. Cela promet.