Eurazeo veut avaler Idinvest et doubler la taille de son portefeuille

Selon un communiqué commun des différentes parties impliquées dans les discussions publié vendredi 29 décembre, la société d'investissement Eurazeo est entrée en négociations exclusives afin d'acquérir 70% du capital de la société de gestion Idinvest, aux côtés des équipes de direction.

Si cette opération se concrétise, Eurazeo, qui gère actuellement 8 milliards d'euros, se retrouverait à la tête d'environ 15 milliards d'euros d'actifs.

Basée à Paris, Luxembourg, New York, Shanghaï et Sao Paulo, Eurazeo est organisée en cinq pôles, actifs sur différents segments du capital investissement (PME, sociétés de biens de consommations etc).

La société d'investissement possède ainsi des parts dans plus de 35 entreprises aux profils très divers tels que le loueur de voitures Europcar, la marque de vêtements Desigual, le groupe AccorHotels ou encore le fabricant de doudounes Moncler.

Virginie Morgon, membre du directoire de la société depuis dix ans, prendra ses fonctions en mars 2018 à la suite du président historique, Patrick Sayer.

Créée en 1997 sous le nom d'AGF Private Equity, Idinvest est contrôlée depuis 2010 par la société d'investissement IDI à hauteur de 51%. Elle gère près de 7 milliards d'euros d'actifs pour le compte de compagnies d'assurances et de grands institutionnels, ainsi que de particuliers et compte près de 90 collaborateurs répartis dans ses bureaux de Paris, Francfort, Madrid et Milan.

"Idinvest conserverait son autonomie de gestion avec une équipe de management inchangée", précise le communiqué.