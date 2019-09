HSBC France confirme une « revue stratégique » sur sa banque de détail

Les attaques répétées sur ses agences, en particulier celle des Champs-Élysées, à côté de son siège français, pendant les manifestations des Gilets jaunes, ont-elles contribué au ras le bol de la maison-mère à Londres ? Le groupe britannique HSBC mène bien « une revue stratégique » sur ses activités en France. L'intersyndicale FO, SNB, CFTC, CFDT Unsa et CGT a révélé qu'elle avait été informée, mardi 17 septembre, par le directeur général d'HSBC France, Jean Beunardeau, de « l'ouverture d'une revue stratégique menée par le groupe dont une des options possibles est la cession totale ou partielle de la banque de détail en France », même si « à ce stade, aucune cession du réseau de la banque n'est actée. »

Cette entrevue faite suite à la publication, par le Wall Street Journal, le 11 septembre, d'une information sur la mise en vente prévue de l'activité de banque de détail en France par HSBC, issue du rachat en 2002 du Crédit Commercial de France (CCF), qui avait lui-même acquis la banque Hervet. HSBC France emploie 8.000 personnes, contre 9.500 il y a trois ans, après restructuration, dont environ 3.000 dans la banque de détail, avec 264 agences. Selon une source syndicale, jusqu'à 5.000 personnes pourraient être concernées, en incluant les services centraux et d'autres filiales.

Pour la première fois, en 2018, cette activité (banque de particuliers et gestion de patrimoine) avait dégagé une perte de 55 millions d'euros avant impôt pour un produit net bancaire de 749 millions d'euros, du fait de l'impact des taux bas et des renégociations de crédit immobilier. Des résultats qui avaient pesé sur ceux de la filiale française, également à la peine dans les activités de marché : le bénéfice avant impôt de HSBC France avait été quasi divisé par cinq, de 219 à 45 millions d'euros.

« Jean Beunardeau s'est engagé à revenir vers nous lors du CCE [comité central d'entreprise] du 3 octobre » nous confie Eric Poyet, délégué national FO. « Nous devrions savoir à quelle sauce nous serons mangés avant la fin de l'année », précise-t-il.

Autre option : un plan de redressement

HSBC est une "petite banque" dans l'Hexagone : positionnée sur un créneau haut de gamme, qui l'a longtemps préservé des difficultés de ses concurrents, elle compte 800.000 clients environ et une part de marché de 2% environ.

« Le directeur général a écarté d'emblée une cession partielle du réseau, qui ne serait pas viable, pour des questions de visibilité et d'amortissement de la base de coûts », explique le représentant FO. « Toutefois, officiellement, rien n'est décidé. L'autre option est un redressement de la banque de détail, par le biais d'un plan énergique » indique-t-il.

Les organisations syndicales et les salariés n'avaient pas été préparés à cette annonce, même si les résultats n'étaient pas bons et le coefficient d'exploitation fortement dégradé. Pour autant, « la production commerciale n'a jamais été aussi bonne » relève Eric Poyet de FO. « La greffe n'a jamais pris avec le CCF et le début de la fin remonte à la vente des banques régionales en 2008 », considère le délégué syndical. A l'époque, le groupe comptait plus de 700 agences. Il avait revendu aux Banques Populaires (groupe BPCE désormais) le Crédit Commercial du Sud-Ouest, la Banque Pelletier, la Banque de Savoie, une partie de la Société marseillaise de crédit (revendue au groupe Crédit du Nord depuis) et la Banque Dupuy de Parseval.