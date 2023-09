Bourse : les indices européens rattrapent le terrain perdu cet été

Les marchés actions sont sur un nuage. Les banques centrales sont en train de réussir leur pari de casser l'inflation sans provoquer de récession et la politique de resserrement monétaire touche à sa fin. C'est du moins ce que les investisseurs ont voulu retenir des propos de Christine Lagarde, présidente de la Banque centrale européenne (BCE), dans la foulée de l'annonce, jeudi, d'un nouveau relèvement de 25 points de base des taux directeurs (à 4% pour le taux de dépôt).

Certes, la BCE devrait maintenir ses taux à des niveaux élevés pendant une période prolongée — tout comme la Réserve Fédérale aux Etats-Unis — mais peu importe, ce qui compte c'est la pause monétaire tant attendue par les marchés qui compte. Près de 95% des économistes interrogés par Reuters estiment que la Fed va garder ses taux directeurs inchangés (dans une fourchette entre 5% et 5,25%).

Le consensus et les taux du marché (taux d'inflation à 5 ans dans 5 ans) tablent même toujours sur une baisse des taux aux Etats-Unis et même en zone euro dès le printemps prochain, probablement au mois de mai. Des anticipations que les banquiers centraux tentent pourtant de déjouer en insistant sur les facteurs résilients de l'inflation.

Rebond du luxe

Mais peu importe, la Bourse ne regarde actuellement que le verre à moitié plein. Il aura donc suffi d'un bon chiffre vendredi du côté de la consommation en Chine pour conforter la hausse des indices boursiers européens, l'indice parisien CAC 40 en tête, porté par le rebond des valeurs du luxe, mises à mal ces dernières semaines. Il regagne ainsi le terrain perdu cet été et conforte donc sa progression de 14% depuis le début de l'année en visant à nouveau avec les 7.400 points. Même topo sur les autres marchés européens. En revanche, Wall Street termine moins bien la semaine alors que des grèves s'installent dans le secteur automobile.

« La Bourse ne prend pas en compte beaucoup de questions qui se posent sur la conjoncture », alerte pourtant Alexandre Hezez, stratégiste de la Banque Richelieu. Le fameux « bad news is a good news » (une mauvaise nouvelle - hausse du chômage - est une bonne nouvelle pour les actions) va vite trouver ses limites quand les premiers signes d'une récession vont se manifester aux Etats-Unis et plus certainement en zone euro.

D'autant que cette fois-ci les entreprises ne pourront plus profiter de l'inflation pour maintenir voire augmenter leurs marges comme elles ont pu le faire au premier semestre 2023, face à la panne de consommation qui s'annonce aux Etats-Unis. Reste que ces nuages commenceront réellement à se profiler en fin d'année et à se manifester en 2024. Pour l'heure, les marchés actions veulent se rassurer et surtout cristalliser leurs gains de l'année.