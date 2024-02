CAC 40 : les bénéfices cumulés des fleurons français en 2023 vont dépasser ceux de 2022

Bonne nouvelle pour le CAC. D'après un décompte de l'AFP réalisé ce jeudi sur 35 des 40 groupes ayant publié leurs résultats annuels, les bénéfices cumulés de 2023 du principal indice boursier de la Bourse de Paris dépassent déjà ceux de 2022 et s'établissent pour le moment à 144 milliards d'euros, contre 142 milliards un an plus tôt.

Mi-février, ces bénéfices net cumulés des plus grandes entreprises françaises du CAC 40 n'atteignaient encore que 120 milliards d'euros. A ce moment, seuls 25 des 40 groupes avaient publié leurs résultats.

Luxe et automobile

Un chiffre porté par les profits importants réalisés par le luxe, l'automobile et le secteur bancaire. À titre d'exemple, mercredi dernier, Renault avait annoncé avoir atteint des résultats record avec un bénéfice d'exploitation proche de 2,5 milliards d'euros pour un chiffre d'affaires de 52 milliards d'euros, tous deux en hausse de 13%. Et Stellantis a dégagé un bénéfice record de 18,6 milliards d'euros - le deuxième plus gros résultat de l'indice.

Côté luxe, le secteur a continué de briller, malgré un ralentissement du marché : à eux seuls, Hermès, Kering, L'Oréal et LVMH cumulent près de 29 milliards d'euros de bénéfices, en hausse de 7% - malgré un recul de 17% chez Kering. Quant aux banques, les bénéfices progressent de 14% à près de 20 milliards d'euros pour BNP Paribas, Crédit Agricole et Société Générale.

Aussi, le géant français du BTP et des concessions autoroutières Eiffage a passé la barre du milliard d'euros de bénéfice net en 2023 et affichait fin décembre un carnet de commandes pour les travaux en hausse de 40% par rapport à fin 2022. Son action était recherchée et avançait de 4,30% à 101,50 euros.

Vers un nouveau record ?

Pour rappel, en 2022, ces 25 entreprises avaient collectivement dégagé près de 125 milliards d'euros, sur plus de 143 milliards d'euros de bénéfices pour l'ensemble du CAC. Mais ce chiffre était déjà en baisse de 9% par rapport aux près de 156 milliards de 2021, année marquée par le résultat hors norme de près de 25 milliards de Vivendi en raison d'une cession.

C'était d'ailleurs en 2021 que le total des bénéfices a atteint pour la première fois le seuil de 100 milliards d'euros, ce qui est donc, de nouveau, le cas en 2023 pour la troisième année consécutive. 2020 avait, sans surprise, été une année moins favorable en raison de la pandémie de Covid-19 (34 milliards d'euros de bénéfices).

Pour les actionnaires de ces groupes, les dividendes s'annoncent donc sous leur meilleur jour. Ce jeudi, la Bourse de Paris a battu son record en séance, à 7.977,68 points, se mettant ces résultats d'entreprises sous la dent en attendant la publication de l'inflation américaine plus tard en séance.

(Avec AFP)