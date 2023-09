Cosmétiques : l'Américain Coty a déposé une demande de cotation à la Bourse de Paris

Le souhait de Coty d'entrer à la Bourse de Paris a franchi une étape supplémentaire. Le groupe américain de cosmétiques « a déposé une demande d'inscription sur le segment professionnel d'Euronext Paris, qui est soumise à l'approbation par l'Autorité des marchés financiers (AMF) », a-t-il indiqué lundi 25 septembre, dans un communiqué. Il sera coté sur le segment réservé aux investisseurs professionnels, à partir de jeudi 15h30 une fois obtenu l'approbation de l'Autorité des marchés financiers (AMF).

Il s'agirait d'une deuxième cotation, puisque Coty est déjà inscrit à la Bourse de New York. Cette double cotation « va [lui] permettre d'initier un deuxième centre de liquidité, à Paris », a précisé le groupe. En mai déjà, le parfumeur avait indiqué l'envisager pour renforcer sa présence en Europe. Si cette introduction se concrétisait, Coty rejoindrait alors LVMH, Kering, Hermès et L'Oréal, qui représentent à eux seuls près de 40% du CAC 40, l'indice vedette.

Lire aussiLVMH, Kering, Hermès... Le luxe va-t-il tenir le choc du ralentissement mondial en Bourse ?

Coty a par ailleurs annoncé l'émission de 33 millions de titres. Cette opération, qui vise également à « réduire sa dette », porterait le nombre d'actions en circulation à 890.992.692, soit une augmentation de 3,8%. Par ailleurs, l'entreprise, active dans 125 pays, réalise un tiers de ses ventes en Europe et y en emploie plus de 50% de ses 11.000 collaborateurs.

Introduction « historique » à New York

Le groupe américain est détenteur de 50 marques (CoverGirl, Bourjois, Max Factor, Rimmel, Lancaster...), dont 35 licences - notamment des parfums pour Gucci, Chloé, Marc Jacobs, Hugo Boss, Burberry. Il avait été introduit pour la première fois en Bourse à New York en juin 2013, réalisant à l'époque une des plus grosses introductions de l'année aux États-Unis en levant un milliard de dollars. L'opération valorisait alors le groupe à 6,6 milliards de dollars.

La capitalisation de Coty est aujourd'hui d'environ 10 milliards de dollars. Une belle remontée après l'année 2020 où elle avait atteint un plus bas à un peu plus de 2 milliards, la pandémie et les confinements ayant été peu propices à l'utilisation de cosmétiques.

Lire aussiCosmétiques : P&G cède 12,5 milliards de dollars de marques à Coty

Une année 2023 meilleure que prévu

Début juillet, Coty a relevé ses prévisions de croissance de chiffre d'affaires au quatrième trimestre, clos au 30 juin, entre « +12% et +15% » contre « +10% » auparavant et un excédent brut d'exploitation (Ebitda) ajusté attendu entre « 965 et 970 millions de dollars » en 2023. Le groupe, actif dans 125 pays, compte 11.000 salariés et a réalisé 5,3 milliards de dollars de chiffre d'affaires en 2022.

Fondé en 1904 à Paris par le parfumeur français François Coty, le groupe a ouvert dès 1912 des filiales à Londres et New York. Il est détenu par la holding JAB de la famille austro-allemande Reimann (53%), les gérants d'actifs Blackrock (6%) et Vanguard (4%) et Sue Nabi, qui détient un peu plus de 2% du groupe.

(Avec AFP)