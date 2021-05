La reprise des dividendes est « imminente » après un an de pandémie

Les dividendes mondiaux ont connu une petite baisse de 2,9% au premier trimestre, un signe encourageant après leur chute spectaculaire de l'an dernier sous l'effet de la pandémie, selon une étude publiée mercredi.

Le rapport du gestionnaire américain d'actifs Janus Henderson constate au premier trimestre "certains signes évidents d'une reprise imminente des dividendes mondiaux" alors que les trois trimestres précédents ont connu des replis à deux chiffres.

De quoi le rendre "confiant quant à la volonté et la capacité des sociétés à payer des dividendes, en particulier celles qui ont affiché de bons résultats".

Près d'une entreprise sur cinq a baissé ses dividendes

Au cours de janvier à mars, 275,8 milliards de dollars ont été versés par les entreprises à leurs actionnaires, un chiffre en baisse de 2,9% par rapport à la même période en 2020 et de seulement 1,7%, en termes sous-jacents (corrigé des dividendes extraordinaires, effets de change et changements dans la méthode de calcul).

Ils avaient diminué au trimestre précédent de 9,4% par rapport au dernier trimestre 2019, et de 12,2% sur l'année 2020 entière.

Début 2021, 18% des entreprises ont abaissé leur dividende.

"Les solides résultats enregistrés au cours du premier trimestre et les meilleurs perspectives pour le reste de l'année nous ont permis de revoir nos prévisions à la hausse" pour 2021, affirme Janus Henderson qui table désormais sur une hausse annuelle de 8,4% des dividendes par rapport à 2020 contre 5% anticipé précédemment.

Les laboratoires Roche et Novartis champions des dividendes

Bilan d'un an de Covid-19, les réductions de dividendes ont atteint 247 milliards de dollars au total sur les 12 mois d'avril 2020 à mars 2021 (-14% en termes sous-jacents).

"Une baisse très importante, effaçant quasiment quatre années de croissance", précise le rapport.

Autre conséquence de la pandémie, la santé qui sort du lot: au premier trimestre les deux entreprises à avoir versé le plus de dividendes sont les groupes pharmaceutiques suisses Roche et Novartis, faisant de la Suisse le troisième plus grand contributeur de dividendes, derrière les États-Unis et le Royaume-Uni.

L'Amérique du Nord reste la zone où le plus de dividendes sont versés: à eux deux, États-Unis et Canada représentent quasiment trois dollars sur cinq versés au niveau mondial entre janvier et mars.

Tandis qu'en Europe, les dividendes ont augmenté de 10,8% par rapport au premier trimestre 2020, grâce au secteur bancaire.

Les sociétés minières ont bénéficié de la flambée des cours des matières premières et ont augmenté de 85% des dividendes totaux.

