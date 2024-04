Les bénéfices de Blackrock s'envolent avec la flambée de la Bourse

Blackrock est plus rentable que jamais. Le gestionnaire au plus de 10.000 milliards de dollars d'actifs sous gestion a affiché un bénéfice net à 1,57 milliard de dollars (1,48 milliard d'euros), soit 10,48 dollars par action au premier trimestre 2024.

C'est bien mieux que le consensus des analystes et rien de moins qu'un résultat supérieur de 36% à celui du premier trimestre 2023 ou le géant avait affiché 1,16 milliard de dollars de bénéfices, soit 7,64 dollars par action. Le groupe a aussi cumulé un chiffre d'affaires de 4,73 milliards de dollars, soit en hausse de 11,55% par rapport au premier trimestre 2023.

Cette nouvelle a plu aux actionnaires puisque, dans les échanges électroniques avant l'ouverture de la Bourse de New York, l'action BlackRock progressait de 2,50% ce vendredi.

Pour rappel, pour l'ensemble de l'année 2023, la société a déclaré un chiffre d'affaires de 17,859 milliards de dollars (contre 17,873 milliards en 2022) et un bénéfice net à 5,5 milliards de dollars (contre 5,178 milliards l'année précédente). Ainsi, au 31 mars, BlackRock cumulait 10.500 milliards de dollars d'actifs sous gestion, soit 15% de mieux qu'un an plus tôt et un niveau jamais atteint auparavant.

Un marché actions porteur pour le gestionnaire d'actifs

Le patron du groupe s'est exprimé sur l'origine de cette performance. Larry Fink a noté une « accélération » des commissions de base et de la croissance des actifs, hors éléments exceptionnels, vers la fin du premier trimestre. Les frais de conseil en investissement et d'administration, qui correspondent à un pourcentage des actifs sous gestion et constituent la principale source de revenus de BlackRock, ont aussi bondi de près de 8,8% pour atteindre 3,63 milliards de dollars.

Tous ces différents revenus se sont envolés grâce à la bonne performance des marchés actions depuis plusieurs mois. Alors que l'indice S&P 500 américain stagnait à 3.900 points en janvier 2023, il a vu son cours augmenter de 33% depuis un an pour atteindre 5.164 points aujourd'hui. Même course pour l'indice européen Eurostoxx 50 qui a pris 23% depuis janvier 2023. Autant d'argent investie massivement en actions, fonds et autres ETF (des fonds répliquant les cours des indices dont Blackrock est le leader) qui ont rapporté d'importantes commissions au gestionnaire côté aux Etats-Unis qui proposent aux épargnants du monde entier d'investir en Bourse via ses produits.

« Nous voyons un important potentiel de croissance dans les secteurs des infrastructures, des technologies, des retraites et des solutions de gestion de portefeuille dans leur ensemble, avec dans les tuyaux certains des meilleurs appels d'air que nous n'ayons jamais vus », a commenté ce vendredi Larry Fink cité dans un communiqué.

JPMorgan Chase a aussi profité de la hausse des marchés actions

Le géant de la gestion d'actifs n'est cependant pas le seul à avoir profité de la bonne tenue de la Bourse.

La banque américaine JPMorgan Chase a annoncé ce vendredi des résultats trimestriels meilleurs qu'attendu par le marché. Sur les trois premiers mois de l'année, l'établissement a engrangé une hausse de 9% de son chiffre d'affaires à 41,93 milliards de dollars et enregistré un bond de 6% de son bénéfice net à 13,42 milliards, d'après un communiqué. C'est mieux que le consensus des analystes qui tablaient, respectivement, sur 41,69 et 12,18 milliards de dollars. Rapporté par action et hors éléments exceptionnels - référence pour les marchés -, le bénéfice net ressort à 4,44 dollars. Le consensus anticipait 4,25 dollars.

Ces bons résultats viennent de la hausse des montants des commissions perçues dans la gestion d'actifs et la banque d'investissement. « Les perspectives de bénéfices du secteur s'améliorent à mesure que l'activité des marchés de capitaux reprend et que la pression sur les marges s'atténue », affirme Ben Laidler, analyste de marché chez le courtier eToro, dans une note.

Blackrock lève de la dette pour racheter GIP Blackrock a aussi indiqué, ce vendredi, qu'elle avait émis pour trois milliards de dollars de dette afin de financer en partie l'acquisition, annoncée le 12 janvier, de la société d'investissement Global Infrastructure Partners (GIP), spécialisée dans les infrastructures. Cet achat, pour environ 12,5 milliards de dollars, est considéré comme un signe supplémentaire de l'appétit de BlackRock pour les infrastructures, dans lesquelles il a massivement investi ces dernières années.

(Avec agences)