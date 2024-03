Les Etats-Unis, champions des gains sur les crypto-actifs en 2023

La flambée des cours, en particulier sur le bitcoin ces derniers jours, va-t-elle remplir les comptes en banque de ceux qui s'aventurent dans l'investissement crypto ? Globalement, pour les investisseurs, les gains ont progressé en 2023 avec une plus-value totale de 37,6 milliards de dollars, selon une estimation de la société Chainalysis. C'est quatre fois moins que les gains enregistrés en 2021, lors du printemps des cryptos, en pleine crise Covid (à 159 milliards de dollars). Mais il s'agit d'un retour dans le vert, après une année 2022 catastrophique pour les spéculateurs, marquée par des pertes totales estimées à 127 milliards de dollars, selon la société d'étude spécialisée en crypto.

Sans surprise, au vu de la notoriété des crypto-actifs outre-Atlantique, les investisseurs américains écrasent leurs homologues en matière de gains captés l'an passé, avec un montant estimé à 9,36 milliards de dollars. Aux Etats-Unis, 17% des adultes interrogés en mars 2023 déclaraient en effet avoir un jour investi ou utilisé des cryptomonnaies, d'après les relevés du Pew Research Center.

Loin derrière, les Britanniques arrivent en deuxième position avec des gains en cryptomonnaies estimés à 1,39 milliard de dollars.

Ces gains, sur un marché très volatil, restent aussi encore marginaux au regard de la valeur globale du marché crypto, estimée, en 2023, à 1.700 milliard de dollars, selon CoinGecko.

Plus d'investisseurs français mais peu de plus-values

En France, parmi les nouveaux investisseurs, les néophytes sont plus nombreux à se lancer dans les crypto-actifs (54%), contre 25% des investisseurs traditionnels, selon une étude de l'Autorité des marchés financiers français (AMF) publiée fin 2023. Mais les gains ne sont pas encore au rendez-vous. L'Hexagone se classe en effet seizième de ce classement annuel des gains (0,72 milliard de dollars) qui se base sur « les mouvements des crypto-actifs dans et hors des services (telles les plateformes d'échanges), lorsqu'ils sont convertis en monnaie fiduciaire.» Ces données sont ensuite recroisées avec « la part du trafic web que chaque pays représente pour le site web de chaque service » de cryptos.

Globalement, si la méthode de calcul, concède Chainalysis, n'est « pas parfaite », estimant seulement « les gains réalisés sur les actifs les plus courants échangés sur les bourses centralisées », elle a le mérite de confirmer l'attractivité des cryptos dans les pays émergents. Vietnam, Chine, Inde, Indonésie, Turquie, Brésil et Argentine se hissent dans le Top 20 et viennent confirmer une autre tendance : les émergents « ont fait preuve d'une forte adoption des cryptomonnaies qui est restée particulièrement résiliente, même pendant le récent marché baissier. Nos estimations de gains suggèrent que de nombreux investisseurs dans ces pays ont bénéficié de leur adoption de la classe d'actifs », souligne Chainlaysis.

La Russie, sous sanctions occidentales en raison de l'invasion de l'Ukraine, se classe également dans le Top 10.

Plus de prudence et d'épargne

Aussi, l'accélération des gains est notoire à partir d'octobre 2023, un phénomène logique puisque le marché s'est apprécié et est sorti des effets négatifs des scandales de fraudes à partir de cette période.

Mais si la valorisation globale du marché des cryptos progresse, les reventes en euros, dollars et autres monnaies officielles ne sont pas forcément immédiates. « Il est intéressant de noter que notre estimation des gains totaux pour 2023 est inférieure à celle de 2021, bien que les prix des crypto-actifs aient augmenté à des taux similaires au cours de chacune de ces deux années. Cela pourrait s'expliquer par le fait que les investisseurs en 2023 étaient moins susceptibles de convertir les crypto-actifs en liquidités », suggère la société d'étude.

Ce comportement prudent s'explique aussi par l'intensification des politiques de taxation et de régulation des crypto-actifs partout dans le monde. Fin 2023, une quarantaine de pays se sont ainsi engagés à mettre en œuvre d'ici 2027 une norme internationale pour plus de transparence et d'échanges d'informations sur les crypto-actifs entre autorités fiscales, selon un accord coordonné par l'OCDE. Pour rappel, en France depuis 2019, les plus-values générées à titre occasionnel sont soumises au prélèvement forfaitaire unique : elles sont imposées à un taux global de 30 %, soit 12,8 % au titre de l'impôt sur le revenu et 17,2 % au titre des prélèvements sociaux.

Ces nouvelles taxes seront d'autant plus importantes que les gains sont attendus à la hausse en 2024, au vu de la surperformance du bitcoin (+70% depuis le début de l'année) qui entraîne les autres cryptomonnaies. « Si ces tendances se poursuivent, nous pourrions assister à des gains plus proches de ceux observés en 2021 », conclut Chainalysis.