Paiements : Wordline retrouve des couleurs en Bourse, porté par une possible entrée au capital de Crédit Agricole

Rebondissement inattendu au CAC 40, le titre Worldline, qui a vu sa valeur s'effondrer de 58% depuis le début de l'année, a reçu un cadeau de Noël avant l'heure. La banque française Crédit Agricole envisagerait de prendre une participation dans la spécialiste des paiements afin de soutenir - et aussi son partenaire - mis en difficulté par la dégradation de la conjoncture économique, a rapporté Bloomberg, citant des sources proches du dossier.

Les deux groupes avaient annoncé en avril l'ouverture de négociations exclusives en vue de créer une coentreprise spécialisée dans les services de paiement pour les commerçants en France. Un accord engageant avait été signé en juillet.

La Bourse salue la rumeur

Face à la rumeur d'un éventuel renforcement de son capital, le titre Worldline qui ne vaut plus qu'un peu plus de 4 milliards d'euros et affiche la dernière place du CAC 40 a grimpé de 5,4% ce vendredi à 16h15, à 15 euros, tandis que l'indice phare de Paris prenait +0,39%.

Cependant, il est un peu tôt pour crier victoire mettent en garde certains observateurs.

« Il y a trop peu d'informations pour évaluer l'impact potentiel (d'une prise de participation) sur les activités de Worldline, (...) mais Crédit Agricole a déjà pris des participations dans ses partenaires de coentreprises -parfois à des fins stratégiques, parfois à des fins d'investissement », rappelle Hannes Leitner, analyste chez Jefferies.

Il estime que si l'investissement est de nature stratégique, Crédit Agricole pourrait prendre un siège au conseil d'administration et surveiller davantage les activités de Worldline pour les aligner avec ses intérêts.

Une entreprise pilonnée par les investisseurs

En attendant des précisions, la possible nouvelle est bienvenue pour le spécialiste des paiements qui a vécu une très mauvaise année. L'ancienne filiale d'Atos jusqu'en 2014, entrée au CAC 40 en mars 2020 a en effet vu le cours de son action chuter de 59% sur la seule journée du 25 octobre après un avertissement sur résultats. Worldline a annoncé qu'elle prévoyait une croissance de 6% ou 7 % en 2023, contre 8 à 10% initialement. Pour enfoncer le clou, la marge opérationnelle perd 150 points de base à 23,9% fin 2023. Elle pourrait à nouveau baisser sensiblement l'année prochaine. Jusqu'à présent, le groupe tablait pourtant sur une hausse de 100 points de base à 26,4% dans ses objectifs initiaux.

A l'origine de cette nouvelle très fortement sanctionnée par les marchés, les acteurs du paiement sont soumis, à une « normalisation » de l'activité. La consommation exceptionnelle, résultant de la période post-Covid, s'est tarie. L'inflation et la perte de pouvoir d'achat en Europe a accéléré ce mouvement, beaucoup plus vite que ne l'escomptaient les nouveaux acteurs du paiement. Les comportements, eux aussi, évoluent. Les ménages se tournent parfois davantage vers le cash pour mieux maîtriser leur budget.

Face à un environnement qui s'annonce plus compliqué que prévu, Worldline a annoncé un plan de réduction des coûts à hauteur de 200 millions d'euros « en année pleine en 2025, avec une montée en puissance dès 2024 », indique dans le communiqué, Gilles Grapinet, directeur général du groupe.

