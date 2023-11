Les marchés surfent sur des espoirs de baisse des taux l’an prochain

Le scénario d’une baisse de l’inflation et d’un atterrissage en douceur de l’économie porte les actions et les obligations. Depuis le statu quo de la Réserve fédérale le 1er novembre dernier, les indices boursiers se sont envolés et les taux souverains ont franchement reculé. Le CAC 40 gagne 6% sur les 30 derniers jours pour s’établir au-dessus des 7.200 points.