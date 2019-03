LCL va fermer une centaine d'agences de plus d'ici à 2021

Le LCL, filiale de banque de détail en France du groupe Crédit Agricole SA, prévoit de supprimer jusqu'à une centaine d'agences de plus d'ici à 2021. L'information, révélée par l'Agefi, a été confirmée par un porte-parole à l'AFP. L'information a été annoncée lors d'un comité central d'entreprise le 14 février : un bilan du plan de suppression d'agences engagé en 2016 a été dressé et la banque a annoncé "80 à 110 nouvelles fermetures" d'ici à 2021, auxquelles s'ajouteront 20 à 25 ouvertures et une cinquantaine de relocalisations, selon une source syndicale citée par l'Agefi.

L'ex-Crédit Lyonnais préfère parler de "regroupement" d'agences plutôt que de "suppression". Il s'agit notamment de regrouper des compétences et des agences à proximité les unes des autres, et ce sans licenciement. Le réseau compte désormais 1.700 agences, dont 1.000 implantées "au coin d'une rue". Le LCL revendique 6 millions de clients particuliers, presque autant que BNP Paribas (6,7 millions), et dégage 92% de ses revenus en ville.

Le regroupement est une tendance généralisée dans les réseaux bancaires, au profit d'agences plus grandes, offrant un meilleur accueil à la clientèle qui vient moins souvent.

