Quand les néobanques courtisent les ados

Carte Mozaïc au Crédit Agricole, Regliss à La Banque Postale, MyB's chez BNP Paribas, V Pay pour Société Générale et Zen au LCL... Les offres bancaires consacrées aux plus de 12 ans, âge clé à partir duquel les mineurs sont autorisés à utiliser une carte de retrait et de paiement, s'il s'agit d'un modèle prépayé ou à autorisation systématique (c'est-à-dire sans découvert possible), ne tarissent pas. « Toutes les banques ont des offres à destination des jeunes, car c'est un moyen d'acquérir de nouveaux clients. Mais, il manque à ces offres une version digitale », pointe Julien Maldonato, associé industrie financière du cabinet Deloitte.

Un vrai paradoxe compte tenu de la connectivité de cette génération, souvent présentée comme « digital native ». Selon le Credoc, 83 % des 12-17 ans étaient ainsi équipés d'un smartphone en 2018, contre 81 % chez les 40-59 ans. Plusieurs Fintech, ces startups qui utilisent les technologies pour réinventer les services bancaires et financiers, se sont engouffrées dans cette brèche, bien décidées à gagner des parts d'un marché non négligeable. Selon le baromètre Kids & Teens' Mirror de l'institut Junior City, la population des 10-18 ans reçoit...