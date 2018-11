Soc Gen cède la polonaise Euro Bank pour 425 millions d’euros

Société Générale a trouvé preneur pour Euro Bank. La banque de La Défense a annoncé ce lundi 5 novembre avoir conclu un accord avec Bank Millenium pour la cession de sa filiale de banque de détail polonaise. Dans un communiqué, l'actionnaire majoritaire de Bank Millenium, Banco Comercial Portugues (Millenium bcp), a précisé que le montant de l'opération, payée cash et par des financements internes de Bank Millenum, était de 1,83 milliard de zlotys (soit environ 428 millions d'euros).

« La cession d'Euro Bank est une nouvelle étape importante dans l'exécution du Plan stratégique et financier "Transform to Grow" de Société Générale qui vise notamment à concentrer et développer sa présence sur les marchés et activités disposant d'une taille critique et d'un potentiel de synergies avec les autres métiers du groupe », a commenté Philippe Heim, directeur général délégué de Société Générale en charge notamment des activités de la banque de détail à l'international, cité dans un communiqué.

Premier établissement financier à se coter à la Bourse de Varsovie en 1992, Bank Millenium, qui compte aujourd'hui 1,8 million de clients, est la septième banque de Pologne en terme d'actifs et de dépôts. Elle faisait figure de favorite aux côtés d'Alior Bank, dans la course au rachat d'Euro Bank, après le retrait du Crédit Agricole fin septembre. Selon le communiqué de Millenium bcp, l'acquisition d'Euro Bank permettra à Millenium Bank de « renforcer sa position dans le secteur bancaire en Pologne » en grimpant au sixième rang et en étendant son réseau d"agences dans de plus petites villes polonaises.

Sur les marchés, l'annonce a laissé les investisseurs de marbre. Le titre Société Générale est quasiment inchangé à la mi-journée (-0,05% à 33,13 euros).

Réduction de 2 milliards d'euros des encours

Cette cession, qui devrait être finalisée au deuxième trimestre 2019, doit permettre à la banque française de réduire d'environ 2 milliards d'euros ses encours pondérés et qu'elle se traduirait par une amélioration d'environ 8 points de base son ratio de fonds propres Core Tier 1. Les récents stress tests de l'Autorité bancaire européenne (ABE), dont les résultats ont été révélés vendredi 2 novembre, ont montré que Société Générale se situait en bas de classement dans un scénario extrême.

Alors qu'elle faisait face à une intensification de la concurrence et à un durcissement des contraintes réglementaires, Eurobank, 17e banque polonaise par les actifs avec 14 milliards de zlotys (3,25 milliards d'euros) au bilan et 2.700 collaborateurs, est « 20 fois plus petit que le leader du marché PKO BP » souligne l'agence Reuters.

Cette opération intervient dans la foulée de plusieurs cessions réalisées ces derniers mois par la Société Générale, qui avait notamment cédé ses parts dans Express Bank en Bulgarie et dans Soc Gen Albanie à la banque hongroise OTP Bank. La banque a précisé qu'elle conservera toutefois une présence en Pologne avec sa filiale de location automobile de longue durée, ALD Automotive, ses métiers dans l'assurance et ses services de financement de biens d'équipement professionnel.