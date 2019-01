Marchés  : "Apocalypse Dow" en attendant le "Big Low "  ?

Le pire mois de décembre du Dow Jones depuis 1931 ! L'année 2018 s'est terminée dans le noir très noir pour l'indice phare de Wall Street, qui a perdu 8,9 % (et 5,6 % sur les douze mois). Des ventes massives ont provoqué une « Apocalypse Dow » selon la formule du chef stratégiste en investissement de Bank of America Merrill Lynch (BofA), Michael Hartnett, et la plus mauvaise performance annuelle sur les marchés à New York, en Europe et en Asie depuis une décennie. Les marchés d'actions mondiaux ont perdu près de 12. 000 milliards de dollars de valeur l'an dernier, les investisseurs se réfugiant sur des valeurs sûres telles que le dollar, l'or et le yen. « Les marchés sont extrêmement volatils et virtuellement impossibles à anticiper et naviguer » relèvent les dirigeants du courtier Jefferies dans leur lettre à leurs clients et employés du 2 janvier.

A-t-on pour autant atteint le « Big Low », le point bas, le plancher ? L'expert de BofA n'en est pas certain, même s'il estime que de nombreux actifs ont été « survendus ». Le pessimisme des investisseurs est tombé à un niveau extrême, excessif, selon la banque américaine, qui y voit même le premier signal d'achat pour les actifs à risque comme les actions depuis juin 2016, juste avant le vote sur le Brexit ! « Il est temps d'acheter », selon Michael Hartnett, au moins pour un rebond de court terme.

À moyen terme, les incertitudes sont cependant nombreuses, avec les premiers signes de ralentissement de la croissance mondiale, le resserrement des politiques monétaires, de la Fed à la BCE, et la persistance des tensions commerciales, entre les États-Unis et la Chine mais aussi l'Europe.

« Pour les marchés, il y a trois pièces importantes au puzzle : le cycle macroéconomique mondial, la liquidité mondiale et la menace d'un populisme croissant. Ensemble, ces facteurs laissent présager une autre année volatile et difficile pour les actifs risqués mondiaux », relève Darren Williams, le directeur de la recherche économique monde chez AllianceBernstein. Sans oublier le facteur Trump. À la question « Qu'est-ce qui vous empêche de dormir ? », posée par la banque canadienne RBC Capital Markets à un échantillon d'investisseurs institutionnels présents sur les marchés américains, juste avant Noël, la réponse numéro 1 était Donald Trump, devant la politique monétaire et la guerre commerciale. Les tweets du président américain sont en effet devenus les nouveaux oracles de marchés sans boussole. Après le « Trump Bump », l'envolée de Wall Street de record en record en début d'année dernière, sur fond de cadeaux fiscaux pour les grandes entreprises, certains s'inquiètent de la dégringolade qui aurait déjà commencé, le « Trump Slump ».

