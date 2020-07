Entreprises : ces trois indicateurs financiers qui se dégradent avec la crise

La dégradation de ces indicateurs de performance des entreprises touche inégalement les différents secteurs de l'économie. (Crédits : GONZALO FUENTES)

Délais de paiement allongés, besoins en fonds de roulement (BFR) plus importants et augmentation des stocks des entreprises : la crise économique liée à la pandémie de coronavirus accentue un peu plus la pression sur les entreprises, comme le révèle une note de l'assureur-crédit Euler Hermes.