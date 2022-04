2021, une année record pour le missilier MBDA

MBDA a explosé en 2021 la barre symbolique jamais atteinte des 4 milliards d'euros de chiffre d'affaires depuis sa création en 2001. Le missilier européen a enregistré un chiffre d'affaires en hausse de plus de 16%, à 4,2 milliards d'euros l'année dernière (contre 3,6 milliards d'euros en 2020 et 3,7 milliards en 2019). Un montant que MBDA aurait déjà dû atteindre en 2020 mais la pandémie du Covid 19 a freiné momentanément sa trajectoire. Le missilier a dégagé l'an dernier un résultat net de 344 millions d'euros. En termes de rentabilité, le missilier est au-delà de 10% de marge opérationnelle. Soit un EBIT de 455 millions d'euros. Il sera difficile pour Airbus (37,5%), BAE Systems (37,5%) et l'italien Leonardo (25%) de ne pas trouver des motifs de satisfaction tant leur filiale respire la grande forme sur le plan économique, financier et commercial. Et ce ne n'est pas terminé... car l'année 2022 pourrait être encore meilleure.

Un niveau de commandes 2021 près du record de 2015

Portées par plusieurs contrats à l'international (Arabie Saoudite, Grèce et Égypte) et le lancement de plusieurs programmes en France, en Grande-Bretagne et en Italie, les prises de commandes de MBDA ont également été remarquables en 2021 (5,1 milliards d'euros, contre 3,3 milliards en 2020) mais elles sont toutefois restés en deçà du record de 2015 (5,2 milliards d'euros). Résultat, le book-to-bill (ratio commandes sur chiffre d'affaires), est à nouveau supérieur à 1 après deux années où il était négatif. Enfin, le carnet de commandes très solide repasse la barre des 17 milliards d'euros, à 17,3 milliards en 2021 (contre 16,6 milliards en 2020) à quelques dizaines de millions du record de 2018 (17,4 milliards). Un carnet de commandes qui procure au moins quatre ans d'activité pour MBDA.

En 2021, de très nombreux contrats ont été signés par MBDA dans ses trois pays dits domestiques (France, Grande-Bretagne et Italie). C'est notamment le cas avec la notification par l'OCCAr du développement du système de défense aérienne SAMP/T NG (nouvelle génération) pour la France et l'Italie. Le montant du contrat n'a pas été communiqué en mars 2021. Mais selon des documents budgétaires, l'Italie, qui a également signé un contrat pour la modernisation à mi-vie du missile Aster (tout comme la Grande-Bretagne), a budgété sur l'ensemble de ce programme 2,3 milliards d'euros sur 15 ans. La France a quant à elle prévu des crédits de paiement de l'ordre de 1,28 milliard d'euros sur le programme SAMP/T NG. MBDA fournira également à la marine italienne le nouveau système d'arme Teseo Mk2/E (près de 200 millions pour la phase de développement).

En Grande-Bretagne, MBDA a obtenu un contrat d'intégration du F-35 pour les missiles air-air Meteor et air-sol Spear. Enfin, MBDA a signé un contrat d'évaluation pour le programme de coopération franco-britannique pour remplacer les missiles de croisière Storm Shadow et antinavires Harpoon au Royaume-Uni et les SCALP et Exocet en France. La Grande-Bretagne a également commandé au missilier européen des systèmes de défense aérienne Sea Ceptor pour ses frégates Type 31. En outre, MBDA a remporté un certain nombre de contrats pour moderniser considérablement les capacités de la défense aérienne (missiles CAMM) et anti-missile (Aster 30) des six destroyers Type 45 de la Royal Navy. De son côté, la France a commandé en 2021 367 missiles air-air MICA NG, dont la première livraison est attendue en 2026, 150 missiles d'entraînement IRx NG et le soutien aux tirs d'évaluation du MICA NG.



Sur les marchés d'exportation, MBDA a réussi à signer plusieurs contrats. C'est notamment le cas en Grèce pour armer les 18 Rafale signé en janvier 2021 (350 millions). Les Rafale seront équipés de missiles de croisière Scalp, de missiles antinavires AM39 Exocet et de missiles air-air MICA. MBDA fournira également des missiles air-air à longue portée Meteor. C'est également le cas en Arabie saoudite et en Égypte (30 Rafale armés). Par ailleurs, le Sea Ceptor du missilier est enfin officiellement monté à bord des quatre frégates MEKO (ThyssenKrupp Marine Systems) dans le cadre du programme brésilien Tamandaré. MBDA a également obtenu un contrat de Lockheed Martin Canada pour équiper les nouveaux navires de la marine canadienne CSC (Canadian Surface Combatant) avec le système de défense aérienne Sea Ceptor. Enfin, MBDA a remporté un premier contrat à l'export pour le système Albatros NG, un tout nouveau système de défense aérienne basé sur CAMM-ER. Une commande pour un client international non divulgué.



Une année 2022 qui démarre très fort

Les commandes de 2022 pourraient toutefois battre le record de 2015. MBDA a déjà signé plusieurs contrats significatifs aussi bien à l'export qu'en France. Le missilier a signé un contrat pour assurer l'intégration du missile Mistral 3 sur l'hélicoptère d'attaque Tigre Mark franco-espagnol et du missile MHT sur le Tigre français. Le programme MAST-F (missile MHT) vise également à équiper le drone MALE européen dont le choix de l'armement est en cours. La France en a commandé 500 en 2020 pour un montant de 675 millions d'euros, développement compris. En outre, les pays comme la France mais aussi la Grande-Bretagne devraient augmenter leurs stocks de munitions. Ainsi, MBDA va devoir produire 118 missiles Aster 30 B1 NT que la France va commander cette année. Elle devrait par ailleurs commander 200 missiles MMP supplémentaires.

A l'export, MBDA a déjà signé deux contrats en Grèce, l'un pour armer les frégates FDI (600 millions environ), l'autre les six Rafale supplémentaires vendus à l'armée de l'air grecque. Le missilier est en attente de la mise en vigueur du méga-contrat gagné par Dassault Aviation aux Émirats Arabes Unis (80 Rafale). Soit une commande de 2 milliards pour MBDA (missiles air-air Mica NG et missiles de croisière Black Shaheen, variante émirienne du Scalp français). Sans oublier la probable mise en vigueur en 2022 de la commande de l'Indonésie qui s'est offert 42 Rafale.