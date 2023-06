Airbus caracole toujours en tête au Bourget face à Boeing

Il est parfois des matches dont l'issue est décidée dès le premier quart d'heure. C'est sans doute ce qui s'est passé pour ce 54e salon du Bourget avec la commande de 500 avions pour la compagnie Indigo enregistrée par Airbus dès le premier jour. Avec deux contrats supplémentaires de la part de de la part d'Air Mauritius et Flynas, le score était même de 533 à 0 pour l'avionneur européen face à Boeing. Certes, le coup de sifflet final ne retentira que demain avec la fin des journées professionnelles, qui laisseront la place aux trois jours grand public, mais une remontada semble bien hypothétique même si le constructeur américain aime avoir le dernier mot. De fait, après trois jours, Airbus mène encore 801 commandes fermes à 266 face à Boeing.

De fait, les positions sont restées globalement inchangées en ce troisième jour du salon. Airbus a certes annoncé la vente de 20 A330 NEO au loueur irlandais Avolon, ce qui est une bonne nouvelle pour le programme, mais il ne s'agit que d'un mémorandum d'accord (MoU) qui ne sera donc pas comptabilisé.

De son côté, Boeing a enregistré deux commandes sans pour autant réduire significativement l'écart pour autant. L'une d'elles est venue, encore une fois, d'Inde. Akasa Air a commandé quatre 737 MAX 8 supplémentaires, elle qui en avait déjà acheté 72 exemplaires (737 MAX 8 et 8-200). Les avions seront livrés au cours des quatre prochaines années, 19 étant déjà en service au sein de la compagnie indienne. Boeing a aussi vendu deux 787-9 au loueur Air Lease Corporation (ALC), qui avait déjà acquis 61 Dreamliners depuis 2007 via de multiples contrats.

Le constructeur américain a enfin annoncé avoir passé un accord d'achat avec Luxair pour quatre 737 MAX 7 avec Luxair, qui avait déjà placé des commandes pour quatre appareils depuis mars 2023. Un accord qui semble devoir encore être confirmé.

Air India partage les points

Les montants sont loin de ceux atteint le premier jour pour Airbus uniquement, mais aussi le deuxième jour pour les deux avionneurs. Et encore une fois c'est une compagnie indienne, Air India en l'occurrence, qui a animé les débats. Celle-ci avait déjà clairement signifié ses intentions, avec des accords signés en ce sens en février dernier, mais c'est bien au salon du Bourget qu'elle a confirmé ses deux méga-contrats.

Et elle n'a pas fait de jaloux, ou presque, entre Airbus et Boeing. L'avionneur européen a reçu une commande pour 250 appareils : 140 exemplaires de l'A320 NEO et 70 de l'A321 NEO, ainsi que six A350-900 et 34 A350-1000. En face, Boeing s'est « contenté » de 220 avions vendus : 190 exemplaires de 737 MAX, vingt de 787, et dix de 777X (avec des options pour 50 737 MAX et 20 787).

En ne comptant que les contrats fermes, Airbus a aussi reçu la commande de neuf A350 pour Philippines Airlines et la confirmation d'une vente de neuf A220 à Qantas. De son côté, Boeing a confirmé une commande avec le loueur Avolon pour 40 monocouloirs 737 MAX.

Résumé des commandes fermes finalisées

Airbus :

- 500 appareils de la famille A320 NEO pour Indigo

- 250 appareils pour Air India (A320 NEO, A321 NEO, A350-900 et A350-1000)

- 30 appareils de la famille A320 NEO pour Flynas

- 9 A350 pour Philippines Airlines

- 9 A220 pour Qantas

- 3 A350 pour Air Mauritius

Boeing :

- 220 appareils pour Air India (737 MAX, 787 et 777X)

- 40 appareils de la famille A320 NEO

- 4 737 MAX pour Akasa Air

- 2 787 pour Air Lease Corporation