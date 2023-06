Nouvelles commandes indiennes vertigineuses : Air India achète 250 Airbus et 220 Boeing au Bourget

Les compagnies aériennes indiennes affolent les compteurs. Et pour cause : face à l'explosion du trafic aérien depuis une quinzaine d'années qui va se poursuivre au cours des vingt prochaines années, les transporteurs indiens s'illustrent au Salon du Bourget en passant des commandes gigantesques Après les 500 Airbus A320 NEO commandés ce lundi par Indigo Airlines -la plus grosse commande de l'histoire de l'aviation, Air India a signé, ce mardi, de manière ferme son intention d'achat signée en début d'année pour 250 Airbus (des commandes équivalentes avaient été passées auprès de Boeing) Ce contrat colossal porte sur 210 monocouloirs, dont 140 exemplaires de l'A320 NEO et 70 de l'A321 NEO. Le reste de la commande est composé de six A350-900 et 34 A350-1000.

Dans la foulé, Air India a également confirmé son intention d'achat de 220 Boeing : 190 737 MAXs, 20 787 Dreamliner, et10 777X (avec des options pour 50 737 MAX et 20 787)

Ce renouvellement de flotte massif doit permettre à Air India de concurrencer la low cost Indigo, dont la flotte va dépasser les 1.300 exemplaires, une fois tous les avions commandés livrés.

Explosion du marché indien

Au-delà de cette concurrence domestique, ces nouveaux avions doivent aussi repositionner Air India face aux compagnies étrangères, notamment du Golfe comme Emirates. En effet, la compagnie de Dubaï, rivale d'Air India, est l'une des plus puissantes en Inde.

Cette commande record reflète donc le dynamisme et la montée en puissance de l'Inde. Le poids démographique du pays, dont la population va dépasser cette année celle de la Chine pour devenir la première au monde, et l'augmentation de sa classe moyenne sont autant de leviers de croissance des vols intérieurs, rendus incontournables par le mauvais état des infrastructures terrestres.

Ce marché a très vite rebondi après la crise sanitaire et apparaît beaucoup plus solide qu'il y a une quinzaine d'années quand le trafic indien avait connu son premier envols - ce qui avait d'ailleurs permis à Airbus de s'installer dans le pays - avant de connaître un coup de froid avec les faillites de Kingfisher et de Jet Airways.