1.000 avions Airbus et Boeing commandés en deux jours : les compagnies indiennes affolent les compteurs au Bourget

Après Indigo, c'est au tour d'Air India d'enflammer la deuxième journée d'un salon du Bourget relativement calme en dehors des annonces concernant le marché indien. Airbus en profite largement, mais, cette fois, Boeing est aussi la fête. Si les volumes étaient déjà connus, de telles commandes sont loin d'être anodines pour les deux constructeurs.

Lire aussiAirbus enfonce Boeing au premier jour du Bourget : 533 commandes d'avions à...0

Avionneurs

Après 500 avions pour Indigo hier, Airbus a reçu la confirmation d'un contrat pour l'achat de 250 avions par Air India ce mardi. Elle fait suite à une lettre d'intention signée en février. Le contrat comprend 140 A320 NEO et 70 A321 NEO sur le moyen-courrier, ainsi que 34 A350-1000 et six A350-900 sur le long-courrier.

Dans la matinée, Airbus avait déjà enregistré la commande de neuf A350 pour Philippines Airlines. Ils seront livrés entre 2025 et 2027.

Le constructeur européen a également confirmé la vente de neuf A220 Qantas. La compagnie australienne a désormais 29 exemplaires en commande.

Boeing se réveille

Boeing a enfin réagi en cette deuxième journée. D'abord très mollement en révélant que China Airlines était l'acheteur de huit 787-9, et qu'Air Algérie avait acquis huit 737 MAX 9. Des appareils déjà intégrés dans le carnet de commandes.

Le constructeur américain a ensuite signé de vraies commandes, même si celles-ci étaient déjà connues. En premier lieu, la confirmation du contrat géant d'Air India pour 220 appareils : 190 737 MAXs, 20 787 Dreamliner et 10 777X (avec des options pour 50 737 MAX et 20 787). Une lettre d'intention avait été signée en février comme pour Airbus.

Enfin, le loueur Avolon a confirmé une commande pour 40 monocouloirs 737 MAX. Ils seront livrés d'ici entre 2027 et 2030, mais n'ont pas encore été placés dans des compagnies.

Lire aussiLe loueur Avolon confirme une commande de Boeing 737 MAX pour 4 milliards de dollars

L'avionneur brésilien Embraer aussi dans la course

Embraer s'est également imposé avec trois commandes d'un seul coup, pour un total de 23 appareils et 2 milliards de dollars au prix catalogue. L'avionneur brésilien vend ainsi sept E175 à American Airlines pour sa filiale régionale American Eagle, pour un prix de 404 millions de dollars. Le loueur Avolon a acquis dix E195-E2 dans une opération de crédit-bail avec Porter Airlines.

Enfin, Binter acquiert six E195-E2. Il a aussi révélé le nom d'un client pour un contrat signé l'an dernier, à savoir le loueur Azorra pour 15 E195-E2 et 1,3 milliard de dollars.

Lire aussiSalon du Bourget : Airbus continue la course en tête avec neuf A350 commandés par Philippine Airlines

Toujours sur le régional, ATR a été actif avec la commande de 22 nouveaux avions, ainsi que deux autres en options :

- Six ATR 72-600 pour Mandarin Airlines

- Deux ATR 72-600 en configuration tout business de Berjaya Air

- Trois ATR 72-600 d'Azul, plus des options pour 2 appareils supplémentaires

- Huit ATR 72-600 de trois clients dont l'identité n'a pas été révélée

- Trois ATR 42-600 de deux clients dont l'identité n'a pas été révélée.