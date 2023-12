Airbus engrange une méga commande d’Avolon, le millésime 2023 s’annonce de très grande qualité

Beau cadeau de Noël avant l'heure pour Airbus. Et il vient d'Irlande. Ce mercredi, Avolon, la société de location d'avions irlandais a passé une commande ferme de 100 Airbus A321 Neo supplémentaires, une transaction proche de 13 milliards de dollars au prix catalogue que ne payent d'ailleurs jamais les compagnies aériennes. Avolon a également passé commande de 40 Boeing 737-8, les exemplaires s'élèverait à 4,8 milliards de dollars au prix catalogue. Le loueur a aussi annoncé son intention de commander 40 Boeing 737 MAX, ont fait part mardi les deux avionneurs.

Cathay Pacific s'engage pour 6 A350 F

Pour Airbus, cette commande intervient une semaine après l'annonce par Cathay Pacific d'une commande de six A350 F, la version cargo du long-courrier A350F qui doit être mise en service en 2025, afin de remplacer ses Boeing 747 cargo. Le montant de la transaction n'a pas été dévoilé mais elle pourrait théoriquement dépasser les 2 milliards de dollars : l'A350-1000, sur lequel est basé l'A350F, coûtait en 2018 quelque 366 millions de dollars l'unité, selon le dernier prix catalogue publié par Airbus. Cathay, qui opère actuellement 20 Boeing 747 cargo, est l'une des principales compagnies aériennes pour le transport de fret, aux côtés d'Emirates et de Qatar Airways. La compagnie hongkongaise dispose déjà d'une flotte de 47 A350 pour le transport de passagers.

Ces commandes s'ajoutent au 113 enregistrées en novembre, avec 113 appareils. A la fin du mois dernier, Airbus comptabilisait 1.512 commandes brutes depuis janvier et 1.395 commandes nettes compte tenu des annulations et des modifications, ce qui constitue l'une des meilleures performances de son histoire.

Livraisons : décembre s'annonce tendu

Côté livraisons, Airbus a annoncé avoir livré 623 avions depuis le début de l'année. Il lui faudra donc en livrer 97 en décembre pour respecter son objectif de 720 appareils sur l'ensemble de l'année.

Le mois de décembre est traditionnellement le plus actif de l'année, avec 98 appareils livrés en 2022, 93 en 2021 et 89 en 2020, quand l'avionneur avait drastiquement réduit sa production en raison de la pandémie de Covid-19. Depuis plusieurs mois, les livraisons oscillent à la hausse ou à la baisse d'un mois sur l'autre, signe de difficultés à remonter en cadence la production. Airbus compte ainsi passer de 40 appareils de la gamme A320 produits chaque mois en 2020 à 75 mensuels en 2026. En novembre, il a livré 47 A320 et A321, pour 7 monocouloirs A220, trois long-courriers A330 et six gros porteurs A350.