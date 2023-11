Dubai Airshow  : malgré ses critiques, Emirates commande des A350 supplémentaires à Airbus

Airbus peut souffler un peu. Mis à la peine depuis plusieurs jours par les déclarations de Tim Clark, président d'Emirates, sur les moteurs de l'A350, le constructeur européen a tout de même réussi à finaliser in extremis une nouvelle commande avec la compagnie émirienne. Emirates achète ainsi 15 A350 supplémentaires au quatrième jour du salon de Dubaï.

Ces 15 appareils sont des A350-900. Cela porte le carnet de la compagnie à 65 exemplaires, après les 50 commandes en 2019. Ils doivent arriver rapidement en flotte à partir de l'été prochain pour venir soutenir la croissance actuelle d'Emirates, alors que la remise en service de l'ensemble de la flotte d'A380 prendra encore du temps.

Le cheikh Ahmed bin Saeed Al Maktoum, directeur général d'Emirates, s'est félicité de ce contrat : « Les commandes d'Emirates cette semaine sont toutes soigneusement planifiées pour soutenir notre croissance future et la vision économique de Dubaï définie par son excellence, le cheikh Mohammed bin Rashid Al Maktoum (émir de Dubaï, NDLR) ».

« Nous prévoyons de déployer nos A350 pour desservir toute une série de nouveaux marchés, y compris des missions long-courriers pouvant aller jusqu'à 15 heures de vol au départ de Dubaï », a-t-il ajouté.

Apaisement entre Airbus et Emirates

Ce nouveau contrat permet d'enterrer quelque peu la hache de guerre dégainée mardi par Tim Clark, qui avait écarté toute nouvelle commande d'A350 en pointant des problèmes de durabilité des moteurs Trent XWB de Rolls-Royce. Néanmoins, ces déclarations portaient plus spécifiquement sur les moteurs Trent XWB-97 qui équipent les A350-1000, assez différents des Trent XWB-84 qui motorisent les A350-900 choisis par Emirates.

« Nous travaillerons en étroite collaboration avec Airbus et Rolls-Royce pour nous assurer que nos appareils offrent la meilleure efficacité opérationnelle et la meilleure expérience de vol possibles à nos clients », a indiqué pour sa part Ahmed bin Saeed Al Maktoum, suite à ce nouveau contrat.

Interrogé par La Tribune dans la foulée des propos de Tim Clark, Adnan Kazim, directeur commercial d'Emirates, avait d'ailleurs déclaré : « L'A350 est définitivement un bon avion et va assurément jouer un grand rôle dans le futur d'Emirates. Je ne pense pas que nous restions à 50 exemplaires. Assurément, il va y avoir de la place pour en ajouter alors que nous faisons croître la compagnie. Nous le considérons sérieusement. »

L'A350-1000 attendra

La porte n'est pas définitivement fermée pour l'A350-1000 non plus, mais ce ne sera a priori pas pour tout de suite. « Pour l'instant, selon nous, l'avion mature et stabilisé est l'A350-900. Si un jour le moteur de l'A350-1000 gagne en stabilité et en nombre de cycles, que Rolls-Royce résout les problèmes autour de ce moteur, nous regarderons alors sérieusement l'A350-1000 et sa progression », a précisé Adnan Kazim.

En attendant, c'est la première commande ferme d'avions long-courriers pour Airbus lors de ce salon de Dubaï, qui a vu Boeing engranger les contrats sur ce segment. Le constructeur a notamment signé la plus grosse vente de la semaine avec 90 exemplaires du 777X à Emirates, remportant ainsi une victoire significative face à l'A350-1000 d'Airbus.