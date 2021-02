Airbus : nouveau système industriel en vue pour préparer l'avion du futur

(Crédits : Reuters)

Pour gagner en compétitivité et préparer la prochaine génération d'avions, le constructeur européen veut renforcer son système industriel. Une première décision stratégique a été prise. La construction et l'assemblage des aérostructures sont jugées essentielles. Cette activité, aujourd'hui placée au sein des filiales Stelia Aerospace et Premium Aerotec, va rester au sein d'Airbus. Une approche diamétralement opposée à celle décidée il y a une dizaine d'années où Airbus avait tenté de s'en séparer.