Airbus Systèmes spatiaux : Jean-Marc Nasr devrait succéder à Nicolas Chamussy

Jean-Mars Nasr n'aura fait qu'un aller-retour rapide à Singapour. Nommé en janvier dernier président de la région Asie-Pacifique, il devrait succéder le 1er juin à Nicolas Chamussy, qui était jusqu'ici en charge des Systèmes spatiaux d'Airbus Defence & Space, selon nos informations. Jean-Narc Nasr connait bien la maison Airbus, et plus particulièrement Airbus Defence & Space. Il avait été notamment directeur général d'Airbus Defence and Space en France. Il connait très bien également le domaine spatial. Il a débuté chez Aerospatiale (1986) et a notamment travaillé à Cannes (1990-1997). Il a également PDG de Spot Image (2001-2005). Cette expérience lui sera utile et nécessaire s'il veut démontrer "sa capacité de leadership dans une organisation très complexe", estime un très bon observateur d'Airbus.

Jean-Marc Nasr a par ailleurs une très bonne expérience dans le domaine commercial. A Singapour, il était également directeur des ventes régionales Asie-Pacifique, incluant la Chine et l'Inde, pour Airbus Defence and Space. À ce titre, il était responsable des ventes de la gamme complète de produits de défense et spatiaux de la société dans ce domaine. Auparavant, il avait été responsable des ventes régionales pour le Moyen-Orient, l'Afrique, la France et le Royaume-Uni pour Airbus Defence and Space entre janvier 2014 et décembre 2018. Son expérience dans les domaines des réseaux sécurisés et des systèmes intégrés puis de la cybersécurité au sein d'EADS Secure Networks (2005-2009) puis de Cassidian (devenu Airbus Defence and Space) entre 2009-2013, lui sera très utile dans un monde de plus en plus connecté.