Pour Guillaume Faury, le plus dur commence : les 14 chantiers prioritaires d'Airbus

Guillaume Faury succède ce mercredi à Tom Enders à la tête d'Airbus où il devra négocier le virage vers l'industrie aéronautique du futur grâce au numérique. Entré à Airbus Helicopters en 1998, ce passionné d'aviation a effectué une incursion dans le secteur de l'automobile de 2009 à 2013 comme vice-président exécutif de la recherche et développement du constructeur français Peugeot. Il est ensuite revenu au sein d'Airbus Helicopters, qu'il a dirigé jusqu'en 2018 en assumant le poste de PDG.

1/ Bâtir un "pack" uni

Guillaume Faury va devoir rebâtir une équipe de direction unie et loyale et faire fonctionner une nouvelle équipe de direction. D'autant que de nombreux cadres opérationnels importants ateints par la limite d'âge (Tom Williams, Didier Evrard...) et des grands barons (Fabrice Brégier, Marwan Lahoud, Harald Wilhelm, François Auque...) ont quitté Airbus. C'est l'un de ses défis de court terme le plus important. Il a eu d'ailleurs six mois environ pour y réfléchir tranquillement dans son bureau. Il a observé et analysé le rôle de chacun. Des annonces étaient prévues dès ce jeudi. Dans son obsession de vouloir tout contrôler, Guillaume Faury va déjà cumuler les postes de...