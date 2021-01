Airbus table sur une production record d'A320 dès 2023 !

Avec la flambée des contaminations un peu partout dans le monde et la propagation de nouveaux variants du Covid-19, le trafic aérien est toujours aussi déprimé en ce début d'année 2021. Il le restera encore longtemps tant que la vaccination n'aura pas permis d'atteindre une immunité collective suffisante ou si un variant du coronavirus capable de résister aux vaccins devait apparaître au cours des prochaines semaines. Pour l'heure, les laboratoires pharmaceutiques assurent que ce n'est pas le cas, même pour le variant sud-africain jugé plus toxique. Pour l'heure donc, la plupart des transporteurs aériens continuent de tabler sur une reprise l'été prochain. C'est également le schéma d'Airbus, qui a confirmé il y a six jours son intention d'augmenter les cadences de production au deuxième semestre de cette année pour les avions de la famille A320 uniquement. En effet, tous les acteurs du secteur s'accordent à dire que la reprise du trafic aérien concernera d'abord les marchés domestiques et régionaux. Pour Airbus, une augmentation des...