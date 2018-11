Airbus : Vietjet s'offre 50 A321neo

Le transporteur vietnamien Vietjet a passé une commande ferme de 50 A321neo supplémentaires auprès d'Airbus. Soit un contrat évalué à 6,47 milliards d'euros selon le prix catalogue de l'A321neo. Ce contrat concrétise un protocole d'accord signé lors du salon de Farnborough en juillet dernier. La signature s'est déroulée en présence du Premier Ministre du Vietnam, Nguyen Xuan Phuc, et de son homologue français, Edouard Philippe, en visite officielle au Vietnam.

"L'A321neo, économe en carburant, nous permettra de répondre aux besoins de capacité et d'élargir notre réseau, surtout sur lignes internationales", a estimé le président et CEO de Vietjet, Nguyen Thi Phuong Thao. "Nous sommes heureux de renforcer notre partenariat avec Vietjet et de finaliser cette nouvelle commande", a pour sa part affirmé le patron commercial d'Airbus, Christian Scherer.

Ce nouveau contrat d'achat porte à 171 le nombre d'avions de la famille A320 commandés par Vietjet, dont 46 ont déjà été livrés. Le carnet de commandes de la compagnie auprès d'Airbus compte encore 125 appareils restant à livrer, dont 120 A321neo et cinq A321ceo. À ce jour, la famille A320 a enregistré plus de 14.700 commandes et plus de 8.000 appareils sont actuellement exploités par 334 opérateurs à travers le monde.