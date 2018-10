Airbus touché par des problèmes de "customisation" sur l'A321neo

Airbus n'en a pas fini avec les retards d'avions. Alors que les motoristes des appareils de la famille A320neo sont en train de rattraper leur retard de livraison, Airbus est, selon des sources concordantes, confronté à des difficultés internes qui retardent les livraisons d'appareils. Les compagnies ont été prévenues. Selon ces sources, l'avionneur européen rencontre un problème de « gestion de configuration » sur les A321 ACF (Airbus Cabin Flex la version haute densité de cet avion, qui peut transporter jusqu'à 240 passagers), et sur l'A321 LR (une version long-courrier), assemblés à Hambourg (Allemagne).

Interrogé Airbus a confirmé et a précisé avoir décalé son programme de livraisons.

"La combinaison du nombre d'avions de la famille A320 stockés - en raison de problèmes de moteurs - et d'une ambitieuse montée en cadence de la production de notre de la famille A320, dont plusieurs têtes de versions d'A321neo avec nouvelle cabine personnalisée, a conduit à un certain rééchelonnement du plan de livraison des avions. Les clients sont informés. Airbus a déjà livré plusieurs A321neos avec fuselage ACF et le premier A321LR sera livré au quatrième trimestre 2018, a déclaré Airbus.