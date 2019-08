Ariane 5 réussit parfaitement son 105e vol

Pour son troisième lancement de l'année, Ariane 5 a placé avec succès deux satellites en orbite de transfert géostationnaire (GTO) depuis Kourou : le satellite de télécoms Intelsat 39 et EDRS-C, le satellite de communications destiné au système européen de relais de données par satellite. Intelsat 39 est le 61e satellite lancé par Arianespace pour le compte d'Intelsat, depuis la première mission effectuée pour cet opérateur en 1983. Il remplacera le satellite Intelsat 902, lancé par Arianespace en 2001.

Construit par le groupe allemand OHB System AG, le satellite EDRS-C est le deuxième nœud du réseau SpaceDataHighway. Basé sur une technologie laser de pointe, EDRS est le premier réseau fibre optique de l'espace. Porté par un partenariat public-privé entre l'ESA et Airbus, il contribuera à améliorer les services de surveillance environnementale et de sécurité, les capacités d'intervention en cas de catastrophe et la gestion des crises.

Hausse de la capacité d'emport

La performance totale demandée au lanceur était de 10,66 tonnes, dont 9,786 tonnes pour les deux satellites. La capacité d'emport de la charge utile a pu être augmentée de 90 kilos grâce à l'utilisation, pour la première fois, d'un étage supérieur dont les réservoirs d'hydrogène et d'oxygène liquides ont été rallongés afin d'accroître leur capacité de stockage de 360 kg d'ergols au total, a expliqué ArianeGroup dans un communiqué publié mardi soir. Avec cet étage supérieur rallongé d'à peine quatre centimètres, Ariane 5 a donc une nouvelle fois réalisé un gain significatif de performance, dans le cadre de son programme d'amélioration continue.

"Cette nouvelle capacité d'emport d'Ariane 5 est une étape de plus dans notre processus d'amélioration permanente des performances et donc de la compétitivité d'Ariane 5. ArianeGroup et les partenaires du programme Ariane travaillent sans relâche à de nouvelles innovations pour servir le marché de manière optimale et tous les efforts réalisés pour Ariane 5 bénéficieront à Ariane 6, a expliqué le président exécutif (CEO) d'ArianeGroup, André-Hubert Roussel.

L'étape suivante sera de fusionner les structures de la case à équipements et l'adaptateur de charge utile pour accroître encore la capacité d'emport. Les travaux du projet d'amélioration de la performance et de la compétitivité, financé par l'Agence spatiale européenne (ESA), ont été menés de façon collaborative entre les sites d'ArianeGroup à Brême, aux Mureaux et à Vernon, ainsi qu'avec les entreprises EuroCryospace, Air Liquide et MT Aerospace, partenaires du programme Ariane.