Armement : l'Italie au nirvana en Egypte, la France aux oubliettes

L'erreur majeure de la France en Égypte continue d'exploser à la figure de Paris. Comme prévu, l'Italie va réussir à vendre au Caire deux frégates FREMM, qui était initialement destinées à la marine italienne, pour un montant de 1,2 milliard d'euros. Depuis la visite du 28 janvier 2019 d'Emmanuel Macron en Égypte où il s'était autorisé à donner la leçon sur les droits de l'homme au maréchal Abdel Fattah Sissi chez lui, la France s'est fait complètement sortir du marché de l'armement égyptien au profit notamment de l'Italie et de l'Allemagne. Les nouvelles ventes de Rafale et de corvettes Gowind semblent définitivement enterrées.

La vente de deux FREMM italiennes va se concrétiser alors que l'affaire entre Le Caire et Rome portant sur l'étudiant italien Giulio Regeni, retrouvé mort et atrocement mutilé et torturé, n'a jamais été résolue en dépit des demandes de l'Italie. Quelle ironie du sort pour la France, qui a joué la carte des droits de l'homme début 2019 alors que l'Italie a quant à elle préféré la realpolitik. "Le gouvernement et les institutions italiennes continuent d'exiger la vérité des autorités égyptiennes par le biais d'une coopération réelle, efficace et effective", a assuré mercredi aux députés le ministre des Affaires étrangères Luigi di Maio.

La vente des frégates est une opération commerciale qui n'a rien à voir avec la recherche de la vérité sur la mort de Giulio Regeni. Au contraire, c'est seulement en maintenant les canaux ouverts que nous pouvons penser obtenir quelque chose de l'Egypte", ont expliqué des sources gouvernementales relayées par le quotidien La Repubblica.

Un feu vert imminent

Le gouvernement italien a donné jeudi soir son feu vert à la vente des deux frégates à l'Égypte. Ces deux frégates seront prélevées sur le programme de la Marina militare (9e et 10e) : Spartaco Schergat et Emilio Bianchi. Fincantieri s'est notamment appuyé pour cette vente sur un intermédiaire proche de Sissi, l'homme d'affaires Ahmed Elsewedy. Il ne reste plus que l'accord formel d'une administration en charge des exportations d'armements pour rendre définitive cette vente. Le feu vert pourrait être donné ce dimanche, selon nos informations.

Le projet est financé à 100% par un crédit comme le souhaitait Le Caire. Il est piloté par Cassa Depositi e Prestiti (CDP) associé à la banque italienne Intesa Sanpaolo ainsi que la banque espagnole Banco...