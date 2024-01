Boosté par le marché américain, Daher maintient un rythme de croisière soutenu

Depuis l'acquisition de Kodiak en 2019, Daher plane très haut en matière de livraisons d'avions monomoteurs TBM et Kodiak. A l'exception de l'année du Covid. Ainsi, en 2023, l'avionneur a livré 74 avions mono-turbopropulseurs TBM et Kodiak (73 appareils en 2022, 68 en 2021 et 53 en 2020). Soit 56 appareils de la famille TBM (TBM 960 et TBM 910) livrés l'année dernière, et 18 avions utilitaires Kodiak (Kodiak 100 Série III et Kodiak 900). « Ces chiffres similaires à 2022 apportent la stabilisation du marché avec une forte demande pour les avions TBM et Kodiak », a analysé le directeur de la division Avions de Daher, Nicolas Chabbert.

Par ailleurs, le septième avionneur mondial doit faire face à une demande très soutenue. Il a enregistré des commandes pour une centaine d'appareils qui seront livrés en 2024 ou début 2025. Sans plus de détail...

Forte dépendance au marché nord-américain

La majorité des TBM livrés ont concerné en 2023 la version haut de gamme, le TBM 960, principalement sur le marché nord-américain : 43 livraisons ont eu lieu aux États-Unis et deux au Canada. Trois TBM ont été livrés à des clients basés en Amérique latine (un au Brésil, un au Mexique et un en Bolivie). Selon Daher, « la demande est soutenue en Europe, avec sept livraisons » : trois pour l'Allemagne, deux pour la France et deux au Royaume-Uni. Par ailleurs, Daher a enregistré une livraison chez un nouveau client en Asie centrale.

Les livraisons Kodiak de Daher en 2023 ont concerné les deux versions de production : le Kodiak 100 Série III, désormais proposé en standard avec une hélice composite à cinq pales (réduisant le niveau sonore et améliorant les performances) ; et le Kodiak 900, plus grand et plus rapide, qui a été introduit en 2022. Les 18 avions Kodiak ont été livrés à une combinaison de propriétaires privés et d'opérateurs d'avions multi-missions, l'Amérique du Nord étant globalement le principal marché. Parmi les nouveaux clients en 2023 figuraient la division aviation des services forestiers de l'état de Caroline du Nord.

Au 31 décembre 2023, 1.187 avions TBM et 339 Kodiak avaient ​​été livrés aux propriétaires et exploitants du monde entier, la flotte mondiale accumulant près de trois millions d'heures de vol.

Supply chain en souffrance

Comme tous les grands maître d'oeuvre mondiaux, Daher rencontre des difficultés avec sa supply chain. « Il nous reste à relever les défis persistants de notre industrie, notamment les problèmes d'emploi et de chaîne d'approvisionnement », a ainsi confirmé Nicolas Chabbert. Et d'expliquer : « Des efforts ont été déployés pour résoudre ces difficultés et améliorer la situation. Nous constatons les effets positifs de nos solutions dans le domaine de l'emploi, tels que le développement de la formation interne et les campagnes de recrutement pour attirer de nouveaux talents. Quant à la chaîne d'approvisionnement, sa capacité à livrer à temps sera déterminante pour nous permettra de continuer à saisir des opportunités sur un marché actif ».