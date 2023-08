Dassault change de dimensions avec le Falcon 6X

Le dernier né des avions d'affaires de Dassault Aviation est prêt pour le service. L'avionneur français a indiqué que son Falcon 6X est désormais certifié par les autorités européennes et américaines. Lancé en 2018 sur les cendres du Falcon 5X - abandonné fin 2017, notamment en raison des problèmes de développement du moteur Silvercrest de Safran - le Falcon 6X doit faire passer un cap à Dassault Aviation : en proposant l'une des cabines les plus larges du marché, le constructeur de Mérignac va venir directement concurrencer les jets ultra haut-de-gamme de ses concurrents nord-américains, Gulfstream et Bombardier.

Il aura donc fallu cinq ans, dont plus de deux ans d'essais en vol, pour obtenir le précieux sésame de l'Agence européenne de la sécurité aérienne (AESA) et la certification conjointe de la part de l'Administration fédérale américaine de l'aviation (FAA). Les autres agences nationales suivent traditionnellement le mouvement. « Le Falcon 6X est le premier avion d'affaires qui répondra au dernier référentiel réglementaire renforçant le niveau de sécurité (Safety) et de sûreté (Security) de ce tout nouvel avion. Le Falcon 6X est un appareil exceptionnel », s'est réjoui le PDG de Dassault Aviation, Eric Trappier.

Lire aussiFalcon 6X : le nouvel avion d'affaires de Dassault Aviation prêt à décoller

Et si le patron du constructeur français se montre si enthousiaste, c'est que le Falcon 6X propose une offre différente du reste de la gamme Falcon. Largement salués pour leurs performances aéronautiques, les Falcon 2000, 900 ou 7X pâtissent d'une cabine moins spacieuse que les poids lourds de Gulfstream et Bombardier. Si le Falcon 8X, entré en service en 2016, a amené de la longueur, le Falcon 6X amène de l'amplitude. Avec une hauteur de 1,98 m et une largeur de 2,58 m, le nouvel avion n'a pas d'équivalent sur le marché. Sa cabine reste en revanche plus courte que les cadors de la catégorie, mais Dassault prépare déjà le Falcon 10X à cet effet. Il en est de même sur le plan de l'autonomie, même si l'avion motorisé par Pratt & Whitney Canada (PW812D) est tout de même capable de franchir plus de 10.000 km.

Lire aussiDassault Aviation : vers un second semestre de folie ?

Gagner en parts de marché

Les premières livraisons sont prévues « dans la foulée » de cette certification, comme l'annonçait Eric Trappier lors des résultats semestriels. Les premiers exemplaires sont en cours de finition selon l'avionneur.

Le Falcon 6X doit notamment lui permettre de regagner des parts de marché face à ses principaux concurrents. En 2022, Dassault Aviation a vendu 64 Falcon, soit 3,4 milliards d'euros. Et ce en dépit de la polémique qui a entouré l'aviation d'affaires. C'est même du jamais vu depuis 2014, qui était une année exceptionnelle. Mais le marché connaît un net ralentissement depuis avec seulement 12 exemplaires vendus au premier semestre 2023. Les concurrents nord-américains de Dassault s'en sont mieux sortis, même si Bombardier a indiqué que le contexte macro-économique était à même de réduire le nombre de commandes.

Dassault disposait tout de même d'un carnet de commande de 90 Falcon au 30 juin. De quoi appuyer la remontée en cadence de la production actuellement en cours, après que les livraisons annuelles soient tombées à une trentaine d'exemplaires seulement ces dernières années.