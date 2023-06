Décarbonation de l'aviation : « Nous avons le cadre législatif, maintenant il faut le mettre en mouvement » (Thierry Breton)

« Les visions, c'est bien, l'exécution, c'est mieux. Donc, maintenant, on rentre dans la phase d'exécution », a affirmé Thierry Breton. Le commissaire européen au Marché intérieur qui s'exprimait, ce vendredi, lors du Paris Air Forum organisé par La Tribune, est revenu, sur l'objectif européen d'une décarbonation totale en 2050. Et selon lui, « beaucoup de cadres législatifs ont été pris, il s'agit maintenant de mettre tout ça en mouvement : d'accompagner et d'aider toutes les industries qui vont y contribuer et de rendre cette transition acceptable par l'ensemble des utilisateurs ». Des propos qui font écho à ceux du président de la République qui a fustigé, fin mai, les normes environnementales qui pénalisent notre économie, et plaidé pour une mise à l'arrêt temporaire. « Appliquons le Pacte vert, mais n'en rajoutons plus », avait assuré Emmanuel Macron, qui souhaitait, en la matière, « une stabilité ».

« Les cadres sont fixés pour mieux organiser notre vivre ensemble et pour atteindre cet objectif en 2050. Désormais, il faut entraîner tout le monde, se donner les moyens et je pense, comme le président, qu'on est bien équipés. C'est une pause dans le sens où nous avons tous les éléments réglementaires, et maintenant, il faut les mettre en mouvement », a insisté Thierry Breton, ce vendredi.

« Il faut mettre toute la filière en route »

Car le commissaire européen ne veut laisser personne de côté : « on emmène tous les petits, moyens, grands avions, ceux d'affaires mais aussi de tourisme, car derrière l'aviation et son industrie, c'est un million d'emplois, 125 milliards d'euros de chiffre d'affaires. Notre continent est de très loin le premier de la planète en matière de savoir-faire, d'ingénierie d'aviation toute catégorie », assure-t-il, citant notamment l'alliance de l'avion zéro émission annoncée par lui-même à l'édition 2021 du Paris Air Forum. « Je serai au Bourget lundi avec le président de la République et nous tiendrons la deuxième assemblée générale de cette alliance qui avance formidablement bien, on table sur 15 ans. Il faut mettre toute la filière en route et c'est le rôle de ces alliances », a-t-il assuré.

« L'aéronautique aura accès aux investissements labélisés verts »

Face aux critiques qui s'élèvent contre le secteur de l'aviation et le soutien apporté au secteur, Thierry Breton est formel : à la question qui s'est posée au Parlement européen la semaine dernière : « "faut-il accompagner des des secteurs industriels entiers dans la transition verte en finançant cette transition même si elle n'est pas totalement décarbonée ?". Certains de mes collègues auraient voulu que l'industrie aéronautique n'en fasse pas partie parce qu'elle émet trop de C02, ce qui revenait à l'extraire de la taxonomie [verte, qui dirige les investissements vers des actions menant à la neutralité climatique d'ici 2050, ndlr]. Nous nous sommes battus contre cette idée et [ce secteur] en fait bien partie et pourra avoir accès à ces investissements labélisés verts. Et, compte tenu des montants gigantesques qu'il faudra mettre en œuvre, cet accès aux ressources sera important ».

Ainsi, résume-t-il, il faut « embarquer tous les acteurs pour avoir une vision globale au niveau français ». Et de citer le plan de soutien de l'industrie aéronautique annoncé par Emmanuel Macron ce vendredi. « Nous allons soutenir cette approche et travailler ensemble pour embarquer également tous les acteurs européens. Notre objectif : accompagner complètement le secteur dans cette transition et faire en sorte que tous ceux qui voudront utiliser l'avion puisse le faire car c'est aussi un élément de liberté », insiste-t-il.