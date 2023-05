Deux astronautes saoudiens, dont une femme, en route vers la Station spatiale internationale (ISS)

Quatre astronautes d'Axiom Space, dont deux saoudiens (la Saoudienne Rayyanah Barnawi et Ali AlQarni), sont en route vers la Station spatiale internationale (ISS) après le lancement réussi dimanche de la mission Axiom 2 (Ax-2). C'est la deuxième mission d'astronaute entièrement privée vers l'ISS. Les astronautes ont décollé dimanche du pas de tir 39A du Kennedy Space Center de la NASA en Floride. Le lanceur Falcon 9 de SpaceX a propulsé le vaisseau spatial Dragon d'Axiom Space qui transporte les membres de l'équipage d'Ax-2,dont le commandant Peggy Whitson, une ancienne astronaute de la NASA qui vole désormais pour Axiom, et le pilote John Shoffner dans le cadre d'une mission de recherche scientifique et d'activités commerciales dans l'espace. La NASA soutient ces missions privées vers l'ISS qui servent, selon elle, à « stimuler la demande de futures destinations commerciales ».

« Pendant leur séjour à bord de la Station spatiale internationale, les astronautes d'Ax-2 réaliseront plus de 20 expériences scientifiques, nous aidant à mieux comprendre le rayonnement spatial, la météo dans des conditions de faible gravité, et plus encore, a expliqué l'administrateur de la NASA, Bill Nelson. Cette mission est une preuve supplémentaire de l'engagement de la NASA à aider nos partenaires industriels à développer la prochaine génération de technologies spatiales et à soutenir une économie spatiale commerciale en pleine croissance ».

La capsule de SpaceX Dragon, baptisée Freedom, devrait s'amarrer ce lundi à l'ISS de manière autonome au module Harmony de la station. Une fois à bord de la station, l'équipage de l'Ax-2 sera accueilli par les membres de l'équipage de l'Expédition 69, dont les astronautes de la NASA Frank Rubio, Stephen Bowen et Woody Hoburg, l'astronaute des Émirats arabes unis Sultan Alneyadi et les cosmonautes de Roscosmos Dmitri Petelin, Sergey Prokopyev et Andrey Fedyaev. Après environ douze jours à bord, les astronautes d'Axiom Space devraient quitter la station spatiale internationale le 30 mai en fonction des conditions météorologiques, pour un retour sur Terre et une immersion sur un site d'atterrissage au large des côtes de la Floride.

Une mission de prestige pour Ryad

Selon la Commission spatiale saoudienne (SSC), créée par ordre royal en décembre 2018, ce voyage « marque un événement historique important pour l'Arabie saoudite, mais aussi pour les femmes du monde entier, puisque Rayyanah Barnawi devient la première femme astronaute saoudienne à voyager dans l'espace ». Dès leur arrivée, les astronautes mèneront 14 expériences scientifiques pionnières en microgravité, notamment sur les répercussions de l'espace sur la santé humaine et sur la technologie d'ensemencement des pluies, qui contribuera à augmenter les précipitations dans de nombreux pays.

En collaboration avec le ministère de l'Éducation, des expériences éducatives seront également menées à bord de l'ISS en temps réel et 12.000 élèves les observeront depuis l'Arabie saoudite. L'objectif est d'inspirer la future génération de scientifiques et d'aspirants astronautes et d'encourager davantage de jeunes femmes et de jeunes filles à embrasser des carrières dans le domaine de la science, de la technologie, de l'ingénierie et des mathématiques. « J'espère que cette mission incitera les jeunes filles d'origines diverses, qui n'ont pas toujours eu ces opportunités, à exploiter leurs talents et leur intelligence, et à savoir qu'elles ont un rôle crucial à jouer dans l'avancement de l'expérience humaine », a expliqué Rayyanah Barnawi, cité dans le communiqué du SSC.

Au-delà de cette mission, l'Arabie saoudite souhaite se renforcer dans le domaine de l'exploration spatiale. Cette mission constituera « une pierre angulaire du programme des astronautes, qui vise à préparer les futurs astronautes et ingénieurs grâce à des programmes d'enseignement et de formation de qualité, à la participation à des expériences scientifiques, à la recherche internationale et à de futures missions spatiales, contribuant ainsi à la réalisation des objectifs de la Vision 2030 ». Le gouverneur de la Commission des communications, de l'espace et de la technologie (CST) et directeur général de la SSC, Mohammed Al-Tamimi, a expliqué la vision de Ryad dans le spatial :