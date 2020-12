Egypte : le coup d'épée dans l'eau de la France en matière d'armement

Pour les industriels de l'armement français, la visite à Paris il y a une dizaine jours du président égyptien, le maréchal Abdel Fattah al-Sissi, était classée comme très, très importante surtout dans le cadre du réchauffement des relations entre Paris et Le Caire. In fine, elle a été décevante en termes de résultats. "Il ne s'est rien passé", confirment plusieurs sources concordantes. Mais c'était clairement annoncé avant l'arrivée d'Abdel Fattah al-Sissi à Paris en dépit de la volonté de certains entourages politiques français de vouloir forcer quelque peu la main au président égyptien. Abdel Fattah al-Sissi venait surtout pour une reprise des contacts politiques à haut niveau avec la France, en général, et Emmanuel Macron, en particulier. Pas plus.

Le président français a donc envoyé une série de messages très clairs à son homologue égyptien. "Je ne conditionnerai pas notre coopération en...