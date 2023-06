Emmanuel Macron annonce 750 millions euros d’investissements pour décarboner la filière aéronautique

En visite dans une usine de Safran, Emmanuel Macron a annoncé une enveloppe de 750 millions d’euros d’argent public entre 2024 et 2030 dédiée à la décarbonation de l’aviation. Ces fonds seront complétés d’investissements privés pour atteindre plusieurs milliards d’euros de financements et ainsi développer des appareils dit « ultrasobres » et des carburants durables.