Jackpot de 23 milliards de dollars pour Lockheed Martin qui va vendre 105 F-35 au Japon

Les Etats-Unis ont annoncé jeudi avoir approuvé la vente de 105 avions furtifs F-35 au Japon, pour un montant estimé à 23,11 milliards de dollars, selon l'Agence de coopération pour la sécurité de la défense (DSCA). Un véritable jackpot pour Lockheed Martin, le fabricant de cet appareil qui n'est pourtant pas encore tout à faire au point. Mais le Japon a demandé à acquérir 63 F-35A, la version traditionnelle de cet avion de combat destiné à l'armée de l'air, et 42 F-35B, la version à décollage court et atterrissage vertical destinée aux porte-avions, a rappelé le département d'État. Cette vente imposera au Japon un soutien technique, une gestion des programmes et une formation sur une période de 25 ans.

La diplomatie américaine a décidé d'accorder son feu vert à cette transaction qui "renforcera la sécurité d'un allié majeur" dans la région Asie-Pacifique, a noté le communiqué. "Il est dans l'intérêt vital des Etats-Unis d'aider le Japon à développer et maintenir une capacité d'auto-défense solide et efficace", ajoute le département d'État.

Un budget défense record pour le Japon

Face notamment à la modernisation rapide de l'armée chinoise, le Japon a décidé d'acquérir 105 F-35A (et 110 moteurs Pratt & Whitney) au total au cours de la prochaine décennie, outre les 42 F35-B. Le gouvernement japonais a approuvé fin 2018 un plan de défense quinquennal comprenant l'entrée dans l'arsenal de deux porte-avions, une première depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale. Le budget de défense japonais 2020/2021 atteint le montant record de 50,3 milliards de dollars, notamment pour financer l'achat de ces F-35 américains.