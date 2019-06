"Il est crucial pour la France de rester un acteur majeur du spatial européen" (Frédérique Vidal)

LA TRIBUNE - 2019 est une année chargée pour les questions spatiales avec en point d'orgue la conférence ministérielle de l'Agence spatiale européenne (ESA), dont l'objectif est de définir les priorités stratégiques et les financements qui vont avec. Quelles vont être les priorités de la France au conseil des ministres de l'ESA ?

FREDERIQUE VIDAL - Ce qu'il faut déjà rappeler, c'est à quel point l'Agence spatiale européenne est importante pour l'Europe et la France, leur permettant d'être des leaders du secteur spatial, dans le domaine des lanceurs comme dans celui des satellites : les lanceurs Ariane, les constellations Galileo et Copernicus, la sonde Rosetta... Lors de cette conférence ministérielle, le sujet central porté par la France sera celui de l'innovation. Comment l'Europe sur ces sujets d'innovation doit-elle faire pour rester un leader mondial ? Nous devons aussi penser davantage à l'utilisation des données générées par les satellites conçus et lancés par l'Europe et stimuler le développement de projets fondés sur leur exploitation. Penser à tout ce qu'on appelle le secteur aval, et qui va connaître un développement massif dans les prochaines années.

Pouvez-vous donner des exemples précis ?

Pour soutenir l'innovation, nous avons créé ArianeWorks, qui est une plateforme d'innovation de rupture d'un genre nouveau. Mon objectif est d'aider tout l'écosystème de startups New Space à se développer, en lien avec l'industrie et le Cnes. Que ce soit sur des sujets d'agriculture, avec l'utilisation des données satellitaires pour mieux gérer les sols et mieux prévoir la façon d'organiser les cultures ; que ce soit sur les questions de climat, avec l'observatoire que le Cnes est en train de monter au niveau mondial avec de nombreuses autres agences ; que ce soit sur les véhicules autonomes, avec le soutien d'exploitation des données de Galileo. Sur tous ces sujets, il faut maintenant qu'on tire profit des investissements faits au niveau des États membres, de l'ESA et de la Commission européenne.

Comment jugez-vous l'écosystème spatial français dans le domaine de l'innovation, notamment dans les data ? Est-ce qu'il vous paraît complet et voyez-vous des améliorations à apporter ?

Il y a toujours des améliorations à apporter, mais cet écosystème est vraiment dynamique. On a la chance d'avoir de nombreuses start-up dans le milieu des données, des calculs, dans l'algorithmique. On bénéficie d'un fonds très important de connaissances et d'expertise dans ces domaines-là, et cela permet d'alimenter la création de start-up, y compris d'ailleurs par des étudiants, des jeunes docteurs ou des chercheurs qui s'impliquent dans la création de start-up à partir de données du spatial.

En dépit de notre proximité avec l'Allemagne, il existe une réelle compétition entre Paris et Berlin dans le spatial. La France doit-elle réaffirmer son leadership spatial sur l'Europe à l'occasion de la ministérielle ?

La France est l'un des pays pionniers sur les questions spatiales, avec le premier programme de lanceur engagé en 1965. Nous avons une agence spatiale en France, le CNES, qui est un support très important à la recherche et aux industriels tant sur les lanceurs que sur les satellites. C'est normal que la France souhaite avoir un rôle de leader. Maintenant, il y a plusieurs grandes nations spatiales en Europe, notamment la France, l'Allemagne et l'Italie qui, à elles trois, contribuent à 85 % du budget d'Ariane 6. Il est crucial pour la France de rester un acteur majeur du spatial européen, et c'est tout aussi important que nos partenaires, Commission européenne comme États membres, restent fortement impliqués dans le spatial. Cela ne fait aucun doute dans l'esprit de qui que ce soit. C'est ce qui fait les succès européens.

Ariane 6 est-il le bon lanceur au bon moment ?

Ariane 6, qui sera porté par l'expertise d'Ariane­Group et de l'industrie européenne, sera un lanceur fiable et adapté aux besoins du marché des lancements. Il est donc primordial de terminer son développement puisque celui-ci induira une diminution du prix des lancements. Il sera environ deux fois moins cher par rapport à Ariane 5.

Vega E n'est-il pas un futur concurrent d'Ariane 6 ?

Une concurrence entre acteurs européens dans ce domaine serait stérile. Les programmes Ariane 6 et Vega sont extrêmement liés, leur vocation est d'être complémentaires. Notre R&D et l'innovation sont mises en commun entre la France et l'Italie. La France a financé Vega C et l'Italie de son côté Ariane 6. Notre objectif est de disposer au niveau européen d'une gamme de lanceurs qui couvrira tous les marchés de lancement.

La réutilisation d'un lanceur, considérée comme une innovation de rupture, n'est pas donc pas à l'ordre du jour...

Nous ne devons pas nous interdire de penser à la suite. Nous proposerons d'accélérer le développement des nouvelles technologies pour préparer la suite d'Ariane 6, via le moteur réutilisable à bas coût Prometheus et les démonstrateurs d'étage récupérable Callisto et Themis. Ce sont des solutions de rupture. Notre objectif est d'être capable, à partir d'Ariane 6, d'améliorer en permanence l'offre de lancement d'Arianespace. L'Europe est en train d'achever le développement d'Ariane 6, qui sera prochainement opérationnelle, et en parallèle prépare l'avenir. Ariane 6 sera enfin un pilier très important de l'autonomie et de la souveraineté de l'Europe et de la France. L'Allemagne et la France sont d'accord sur cette stratégie. Nous nous parlons souvent avec mon homologue allemand.

Justement, la France joue le jeu de la préférence européenne. Ce qui n'est pas le cas des autres pays, dont l'Allemagne. Faut-il être plus contraignant ?

Nous devons jouer avec les mêmes règles que nos concurrents. Croyez-moi, ce sujet est une priorité et de grands progrès ont été accomplis depuis deux ans. La Commission européenne et l'ESA se sont engagées à utiliser les lanceurs européens pour leurs programmes spatiaux. Par ailleurs, des représentants de cinq États européens (France, Allemagne, Italie, Espagne et Suisse) se sont engagés lors du Conseil ministériel de l'ESA du 25 octobre 2018 à utiliser en priorité les lanceurs européens pour leurs satellites institutionnels.

La France va-t-elle également soutenir son industrie dans les satellites, qui estime être le parent pauvre de la politique spatiale française ?

Commençons par regarder qui est en tête des dernières compétitions les plus importantes dans les satellites. Ce sont des entreprises françaises. Cette industrie est essentielle et c'est pourquoi l'État l'a toujours accompagnée et a contribué à la porter au meilleur niveau mondial. Cela n'a pas de sens d'opposer les satellites aux lanceurs et vice-versa. Je le leur ai dit. Nous avons la chance d'avoir en France deux grands « satellitiers ». C'est une force. Mais de temps en temps, le fait d'en avoir deux pose des problèmes face à une compétition mondiale féroce. Ils sont conscients que, sur certains programmes, ils doivent mieux travailler et réfléchir ensemble. Ils se rendent compte eux-mêmes, au regard du marché international des satellites, que parfois le fait de rentrer dans une compétition à outrance l'un contre l'autre n'est pas le meilleur moyen pour être efficace.

Poussez-vous à un rapprochement ?

Je ne définis pas la politique industrielle et commerciale de ces entreprises à leur place. L'essentiel pour moi est que notre filière de satellites reste, dans la durée, un fleuron au meilleur niveau mondial, capable d'innover et d'exporter. Nous sommes prêts à envisager toutes les options.

Avez-vous déjà un schéma de rapprochement ?

Ce n'est pas à moi de leur dire ce qu'ils ont à faire, mais ils sont conscients, et moi aussi, qu'il y a des choses à améliorer. Toutes les options sont sur la table, à eux de faire des propositions.

Est-ce un projet à court terme ?

Il faut laisser du temps au temps. C'est à eux de réfléchir et de faire des propositions qui feront en sorte qu'en termes de compétitivité, d'innovations et d'emplois les bonnes décisions soient prises.

Et si rien n'avait avancé avant la fin de l'année ?

Je crois qu'ils sont parfaitement conscients du sujet et ils s'en parlent. Sur la question du spatial, on porte tous la même ligne.

Estimez-vous que la France doit adapter sa doctrine spatiale militaire ?

C'est une question qu'il faut poser à la ministre des Armées, Florence Parly. Mais l'espace tend à devenir un champ de confrontations. Quand on vous attaque, il ne me paraît pas illogique d'être en capacité de répliquer.

D'une façon générale, faut-il faire évoluer le principe de juste retour géographique ?

La France porte cette volonté de faire évoluer le juste retour géographique sur investissement. Principalement nous devons repenser l'industrialisation des lanceurs Ariane pour une raison simple : ce marché est désormais le cadre d'une véritable compétition internationale. Il est très important d'améliorer la compétitivité des futurs lanceurs face notamment à la concurrence américaine. Une réflexion est en cours avec l'ESA pour définir des modalités privilégiant l'optimisation du coût. La compétitivité des programmes spatiaux européens doit devenir la règle à travers une approche beaucoup plus économique.

La France a soutenu le renforcement de l'agence spatiale de l'Union européenne à Prague. Pourquoi l'ESA, soutenue par l'Allemagne, a-t-elle freiné des quatre fers ?

Peut-on vraiment penser que l'Union européenne n'est pas un acteur à part entière du spatial alors qu'elle va investir 16 milliards d'euros dans l'espace entre 2021 et 2027 ? L'UE va tirer bénéfice de la gestion et de l'exploitation des données spatiales issues des programmes européennes qu'elle a financé. Mais l'Agence spatiale européenne demeure unique par son expertise technique sur la gestion des programmes.

