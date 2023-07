Inde/France : un partenariat très stratégique qui s'inscrit dans le temps très long

La lune de miel se poursuit avec ferveur entre New Delhi et Paris. La cinquième visite du Premier ministre Narendra Modi en France depuis son arrivée au pouvoir a été un plein succès pour les relations bilatérales entre les deux pays. Et le partenariat stratégique entre Paris et New Delhi en est sorti très renforcé dans la durée. Outre les annonces de commandes par l'Inde de 26 Rafale Marine et trois sous-marins Scorpène, qui vont lier les deux pays dans ceux qu'ils ont de plus intime, Narendra Modi et Emmanuel Macron ont adopté une déclaration conjointe qui fixe le cap de la relation bilatérale dans tous les domaines jusqu'en... 2047. Année qui marquera les 100 ans de l'indépendance de l'Inde, les 100 ans des relations diplomatiques entre les deux pays et les 50 ans du partenariat stratégique.

« La visite d'État du Premier ministre Modi, sa participation à nos côtés au défilé avec la présence des armées indiennes disent beaucoup de notre capacité à dialoguer, à rayonner et à avancer ensemble », a précisé le 13 juillet Emmanuel Macron lors de son discours aux armées.



Dassault Aviation est sorti vainqueur d'une consultation internationale lancée par les autorités indiennes et à l'issue d'une campagne d'essais concluante qui s'est tenue en Inde, au cours de laquelle « le Rafale Marine a démontré qu'il répondait totalement aux besoins opérationnels de l'Indian Navy et était parfaitement adapté aux spécificités de son porte-avions », l'INS Vikrant, a expliqué le constructeur tricolore. Les 26 Rafale Marine de l'Indian Navy viendront rejoindre les 36 Rafale déjà en service dans l'armée de l'air (Indian Air Force ou IAF), faisant de l'Inde le premier pays à faire le même choix militaire que la France en opérant les deux versions de cet avion de combat.

Vers une intimité stratégique

En tant que « partenaires égaux », la France et l'Inde, qui restent aussi deux pays très complémentaires, ont à nouveau souhaité approfondir leur partenariat stratégique dans le domaine de la sécurité et de la défense dans des domaines intimes et renforcer « ensemble les capacités souveraines de défense ». « C'est un géant de l'histoire du monde qui aura un rôle déterminant pour notre avenir. C'est aussi un partenaire stratégique et un pays ami », a clairement expliqué le 13 juillet Emmanuel Macron. La France et l'Inde ont tout à gagner à faire fructifier ce partenariat stratégique. Paris doit rester l'un des partenaires clés de New Delhi dans ses efforts pour constituer une base industrielle et technologique de défense autosuffisante tout en protégeant ses intérêts. D'ailleurs, la France soutient le « Make in India ». « A cette fin, les deux pays travaillent à l'adoption d'une feuille de route sur la coopération industrielle de défense », ont précisé les deux pays.

Ainsi, les deux pays se sont engagés « à coopérer pour co-développer et co-produire ensemble des technologies de défense avancées, y compris au bénéfice de pays tiers ».

Dans le prolongement de leur coopération dans le domaine de l'aviation militaire, la France et l'Inde souhaitent élargir dans le cadre de la feuille de route franco-indienne « leur coopération innovante en matière de défense dans le domaine des technologies aéronautiques avancées en soutenant le développement conjoint d'un système de combat aérien ». Une déclaration qui interpelle au moment où la France est engagée avec difficulté dans le programme SCAF (Systèmes de combat aérien du futur) en coopération avec l'Allemagne et l'Espagne.



La France et l'Inde pourraient également passer à la vitesse supérieure dans le domaine des sous-marins après le transfert de technologies vers l'Inde dans le cadre du programme de construction de sous-marins de classe Scorpène (P75 - Kalvari). L'Inde a commandé trois Scorpène supplémentaires, un vieux projet datant de... 2016. Les deux pays sont aujourd'hui « prêts à étudier des projets encore plus ambitieux afin d'accroître la flotte sous-marine indienne et d'améliorer ses performances ». L'Inde et la France auraient tout intérêt à lancer une coopération dans le domaine des sous-marins nucléaires d'attaque (SNA) après AUKUS. D'autant que les chaufferies des SNA français utilisent pour leur propulsion navale de l'uranium enrichi autour de 5%, contrairement aux Etats-Unis et à la Grande-Bretagne (plus de 90 %) et la Russie (entre 20% et 90%). C'est dans tous les esprits en Inde et en France mais les deux pays ont dû mal à se lancer.



De nouveaux partenariats stratégiques

Par ailleurs, les deux pays soutiennent aussi la coopération industrielle pour le développement de moteurs pour hélicoptères de transport lourd dans le cadre du programme Indian Multi Role Helicopter (IMRH) en collaboration avec le constructeur Safran Helicopter Engines. Afin de progresser dans le cadre de ce programme, une convention d'actionnaires entre la société indienne Hindustan Aeronautics Limited (HAL) et Safran Helicopter Engines pour le développement de moteurs a été conclue. « Ces coentreprises s'inscrivent dans l'esprit de confiance mutuelle qui caractérise la relation franco-indienne concernant l'échange et le développement conjoint de composants et d'éléments technologiques essentiels, en se fondant sur l'expérience positive en matière de transfert de technologies entre la France et l'Inde », ont précisé les deux pays.



Les deux pays veulent également placer l'espace au cœur de leur relation stratégique. La France et l'Inde sont convenues d'approfondir leur coopération dans tous les domaines du secteur spatial, notamment en renforçant leurs programmes d'intérêt commun dans le cadre du partenariat scientifique et commercial entre le Centre national d'études spatiales (CNES) et l'Organisation indienne pour la recherche spatiale. Ils vont renforcer leur partenariat sur deux axes : le climat et l'environnement, avec le développement de la mission Trishna et des activités au sein de l'Observatoire spatial pour le climat ; et l'exploration spatiale (Mars, Vénus), la surveillance maritime, les lanceurs et les vols spatiaux habités en lien avec le programme indien Gaganyaan. NSIL et Arianespace travaillent également à une coopération en matière de services de lancements commerciaux. Par ailleurs, Skyroot et Prométhée ont décidé de collaborer pour étudier l'intégration du lanceur VIKRAM dans le processus de déploiement de la constellation d'observation de la terre JAPETUS.

Enfin, les deux pays ont convenu de renforcer leur coopération sur les technologies numériques de pointe, notamment dans les domaines du supercalcul, du cloud computing, de l'intelligence artificielle et de l'informatique quantique. Atos et le ministère indien des sciences de la terre ont signé un accord pour la fourniture de supercalculateurs pour un montant de 100 millions d'euros. Par ailleurs, La France et l'Inde, outre leur projet de construction de six EPR à Jaitapur, ont décidé d'ouvrir une coopération ambitieuse sur les réacteurs modulaires de faible et moyenne puissances (SMR et réacteurs avancés AMR).