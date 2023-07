L'Inde officialise l'achat de 26 Rafale Marine et de trois sous-marins à la France

Comme annoncé lundi en exclusivité par La Tribune, l'Inde vient de donner son accord de principe ce jeudi pour l'achat à la France de 26 avions supplémentaires de chasse Rafale, en version Marine pour porte-avions, et de trois sous-marins Scorpène. Cela intervient à l'occasion d'un déplacement du Premier ministre indien à Paris, invité d'honneur de la fête nationale du 14 juillet.

Le Conseil d'acquisition de la défense indien a en effet validé ces propositions d'achat, comme l'a expliqué le ministère indien de la Défense dans un communiqué. Selon New Dehli, le prix et d'autres modalités d'achat restent à négocier avec le gouvernement français.

Retournement de situation

Ce nouveau contrat potentiellement chiffrable en milliards d'euros n'avait rien d'acquis après un voyage infructueux de la Direction générale de l'armement (DGA) en Inde la semaine passée. Le retournement indien a complètement surpris les Français qui estimait la semaine dernière que l'annonce de ces commandes était prématurée et remise à plus tard.

« Nous avons une coopération de défense et d'équipement de défense extrêmement dense avec les Indiens, qui remonte en fait à plusieurs décennies puisque dès les années 50, nous avons commencé à avoir des contrats sur l'aviation avec les Indiens. Maintenant, ces négociations se poursuivent et naturellement, nous verrons lors de la visite ce que nous pourrons annoncer », expliquait alors l'Élysée.

Signature potentielle mi-2024

Après l'aval du Conseil d'acquisition de la défense, les dossiers Rafale et sous-marins doivent être approuvés au niveau du Premier ministre indien par le CCS (Comité gouvernemental pour la Sécurité), puis les deux industriels - Dassault Aviation et Naval Group - vont entrer en négociations pour signer un contrat. Ce qui représente un long parcours qui pourrait mener à une signature prévue à la mi-2024.

L'Inde a déjà acheté des Rafale à Dassault Aviation pour le compte de son armée de l'air (36 appareils livrés entre 2020 et 2022) ainsi que six sous-marins Scorpène en 2005 dans le cadre d'un vaste transfert de technologies. Les deux pays mènent également des discussions pour la fourniture de six EPR à l'Inde.

