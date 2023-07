L'Inde va annoncer l'achat de 26 Rafale Marine et de trois sous-marins

L'Inde ou l'art de la surprise. Ce qui était vrai la semaine dernière ne l'est plus semble-t-il ce jour... Après un voyage infructueux de la Direction générale de l'armement (DGA) en Inde la semaine dernière, il n'était alors pas question d'annonce de contrats d'armement lors de la visite à Paris (13 et 14 juillet) du Premier ministre indien Narendra Modi, qui doit assister au défilé militaire du 14-juillet. Ce n'est plus le cas aujourd'hui. Le ministère de la Défense indien a fait forcing pour valider le 13 juillet lors d'un comité d'acquisition de défense (DAC, Defence acquisition council) la vente de 26 Rafale Marine et de trois sous-marins, explique-t-on à La Tribune. Ce qui a complètement surpris les Français estimant encore la semaine dernière que l'annonce de ces commandes était prématurée et remise à plus tard.

Après le DAC, les dossiers Rafale et sous-marins doivent être approuvés au niveau du Premier ministre indien par le CCS (Comité gouvernemental pour la Sécurité), puis les deux industriels - Dassault Aviation et Naval Group - vont entrer en négociations pour signer un contrat. Ce qui représente un long parcours qui pourrait mener à une signature prévue à la mi-2024. L'Inde a déjà acheté des Rafale à Dassault Aviation pour le compte de son armée de l'air (36 appareils livrés entre 2020 et 2022) ainsi que six sous-marins Scorpène en 2005 dans le cadre d'un vaste transfert de technologies. Les deux pays mènent également des discussions pour la fourniture de six EPR à l'Inde.

Inde/France : Un partenariat stratégique

Pour Narendra Mod, ce sera sa cinquième visite (2015, 2017, 2019 et 2022) depuis son élection à la tête du pays. Le Premier ministre indien et Emmanuel Macron dineront ensemble le 13 juillet, puis assisteront au défilé du 14-juillet, auront des entretiens vers 17h à l'Élysée et enfin participeront à un diner au Louvre en compagnie de 200 invités. En 1998, la relation avec l'Inde avait été rehaussée au niveau d'un partenariat stratégique lors de la visite de Jacques Chirac pour la fête nationale indienne. Depuis, les deux pays n'ont cessé d'agir ensemble « sur la base d'une exceptionnelle confiance mutuelle et d'un même attachement aux principes inscrits dans la Charte des Nations unies », explique l'Elysée dans un dossier de presse. La France et l'Inde sont les plus anciens partenaires stratégiques respectifs en Indopacifique.

Concrètement, les deux armées s'entraînent régulièrement ensemble en menant des exercices navals conjoints « Varuna » annuels depuis 1983, auxquels se sont ajoutés ces quinze dernières années des exercices aériens (« Garuda ») et entre armées de terre (« Shakti »). L'Inde participe aux exercices régionaux d'initiative française (IMEX en 2022, La Pérouse en 2022 et 2023). Les deux pays mènent également depuis peu des patrouilles conjointes dans l'Océan indien. Enfin, un accord de soutien logistique mutuel a été conclu en 2008.