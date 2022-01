Critères ESG/souveraineté : Ossiam (Natixis) exclut à son tour l'industrie de l'armement

C'est une vraie menace qui monte et qui pourrait à terme laminer la souveraineté de la France et de l'Europe. Le président du GIFAS et d'Airbus Guillaume Faury avait malheureusement bien raison en estimant récemment qu'un "mauvais vent souffle" sur le secteur de l'armement. Progressivement, le monde de la finance est en train d'exclure l'industrie de l'armement de leur stratégie de financements. Elle se décline actuellement banque par banque, fonds d'investissements par fonds d'investissement, sociétés de gestion d'actifs par société de gestion d'actifs.C'est le cas aujourd'hui avec Ossiam, la filiale de Natixis Investment Managers et société de gestion d'actifs spécialisée, qui développe et gère des fonds d'investissement, notamment des fonds négociés en bourse.

Ossiam a décidé d'intégrer à partir de cette semaine des critères ESG à sa stratégie de gestion de fonds d'investissement et de placements. Dans ce cadre, Ossiam, qui a son siège à Paris, a décidé d'exclure les sociétés, qui ne remplissent pas les critères d'évaluation du filtre Sustainalytics Global Standard. Soit les industries du secteur de l'armement (tel que défini par les Nations Unies, alors même que l'ONU a des missions de maintien de la paix), ou des sociétés qui n'ont pas de notation ESG. Le total des actifs sous gestion d'Ossiam s'élevait à 6,5 milliards de dollars à la fin octobre 2021."La stratégie applique des filtres d'exclusion supplémentaires pour les sociétés de l'industrie du tabac, de l'énergie liée au charbon, et du secteur de l'armement", a expliqué le communiqué d'Ossiam.



"Il me semble majeur d'insister sur le fait qu'il n'y aura pas d'activités soutenables sur le long terme s'il n'y a pas, au préalable, des pays stables et des économies stables elles-aussi, avait expliqué dans une interview accordée à La Tribune le PDG de Thales, Patrice Caine. Il faut bien considérer que la stabilité et la sécurité sont des pré-requis à la durabilité, une réalité qui est parfaitement comprise et admise par les Américains : « No Sustainability without Stability ». Les investisseurs américains estiment qu'investir dans la défense est légitimement un investissement socialement responsable".

Un projet européen controversé

Cette menace est alimentée par un projet de rapport du Centre commun de recherche (JRC), le service scientifique et de production des connaissances de la Commission européenne. Un projet mortifère pour l'industrie de l'armement européenne s'il était adopté en l'état. Un rapport sur l'instauration de nouveaux critères de label écologique de l'UE pour les produits financiers. Tel qu'il est proposé aujourd'hui, ce rapport pourrait laminer l'industrie de l'armement européenne, déjà déstabilisée par les politiques RSE (responsabilité sociétale des entreprises) de plus en plus dures des banques et des organismes financiers. Au-delà, il anéantirait la souveraineté des pays membre de l'UE et de l'Europe elle-même, qui pourtant l'appelle aujourd'hui de ses vœux.

Alertées par le rapport de la Commission européenne, les entreprises de défense, qui ont désormais bien conscience de cette menace majeure, appellent les États à les soutenir en vue d'éviter leur exclusion de la taxonomie sur la finance durable de l'UE. Six fédérations d'industriels européens de la défense - BSDI (Belgique), AFDA (Finlande), CIDEF (France), BDSV (Allemagne), NIDV (Pays-Bas) et FSi (Norvège) - ont cosigné une lettre sur la thématique des critères RSE et du financement qu'ils ont remis auprès de leurs autorités nationale.