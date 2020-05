L'armée de Terre ne recevra pas tous ses véhicules blindés Griffon et Jaguar en 2020

Le patron de Nexter et président du GICAT Stéphane Mayer avait prévenu le 23 avril à l'Assemblée nationale qu'il y avait de fortes chances que le Groupement momentané d'entreprises EBMR (Engins blindés multirôles), composé de Nexter, Arquus et Thales, n'était pas sûr de pouvoir tenir les livraisons des véhicules blindés du programme Scorpion prévues pour 2020. Soit 128 Griffon et 4 Jaguar. Le 14 mai, le président du CIDEF a été un peu plus précis. "Du fait de cette crise, on estime à trois, quatre mois de perturbations, ce qui rend difficile l'atteinte des objectifs. L'idée est de se rapprocher le plus possible de l'objectif fixé et de recoller en 2021" pour la loi de programmation militaire (LPM), a-t-il affirmé le 14 mai devant les sénateurs.

"Le retard pris en 2020 dans la livraison des véhicules Griffon, Jaguar et Serval à l'armée de terre sera rattrapé au plus tard fin 2021", a confirmé le 29 avril le Délégué général pour l'armement Joël Barre.



Toutefois, le chef d'état-major de l'armée de terre, le général Thierry Burkhard, ne veut pas en entendre parler. "Comme tout le monde, en dépit de la crise, leurs objectifs de livraisons restent les mêmes, à ce stade. Je resterai un client exigeant dans ce domaine", a-t-il expliqué aux députés droit dans ses rangers le 6 mai dernier. "Pour la production, le rééchelonnement des programmes se fait dans le dialogue", a toutefois fait observer le PDG de Nexter. Le 3e régiment d'infanterie de marine à Vannes est prioritaire dans la dotation des Griffon tandis que le 13e bataillon de chasseurs alpins et le 1er régiment d'infanterie ont commencé tout juste à en percevoir.

1.872 Griffon et 300 Jaguar au total

En 2019, en dépit des retards constatés en début d'année dernière, les industriels du GME avaient réussi à livrer in extremis avant la fin de l'année le dernier Griffon sur les 92 prévus. Au total, le programme Scorpion prévoit une livraison de 1.872 véhicules Griffon à l'armée de Terre, dont 936 d'ici à 2025, ainsi que les moyens de soutien logistique associés. En 2020, 128 véhicules Griffon doivent être livrés, 716 entre 2021 et 2025, et, enfin 936 après 2025. S'agissant des commandes, le ministère des Armées, qui a déjà commandé 339, a prévu de lancer une nouvelle commande de 271 véhicules blindés en 2020, puis 606 entre 2021 et 2025, et, enfin, 936 après 2025.

Le programme Scorpion prévoit la livraison de...