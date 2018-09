La France poursuivra en 2019 la hausse de son budget de défense

Pas de surprise pour le budget 2019 du ministère des Armées. Conformément à la loi de programmation des finances publiques 2018-2022 et à la Loi de programmation militaire (LPM) 2019-2025, le budget de la mission Défense poursuit sa montée en charge avec une nouvelle hausse de 1,7 milliard d'euros en 2019, pour atteindre un niveau de 35,8 milliard d'euros (hors pensions), dont 19,5 milliards pour les investissements. Une nouvelle hausse après celle de 1,8 milliard d'euros en 2018, qui reste encore à confirmer lors de son exécution. Ce projet de loi s'inscrit dans la trajectoire prévue de la LPM de porter l'effort de défense à 2% du PIB à l'horizon 2025, selon les vœux d'Emmanuel Macron.

"Cet effort financier exceptionnel dans un contexte de redressement des finances publiques répond au besoin de transformation et d'adaptation des armées dans un environnement stratégique durablement instable et incertain, marqué par l'émergence de nouvelles formes et de nouveaux espaces de conflictualité", a expliqué le projet de loi de finances 2019.

Ce budget représente la première année de mise en œuvre de la LPM 2019-2025, qui pourrait être compliquée dans son exécution. Car, selon plusieurs sources concordantes, l'enveloppe financière dédiée à la LPM, malgré les hausses programmées, n'apparaît pas aujourd'hui suffisante pour répondre aux besoins des armées inscrits dans cette loi de programmation. "Ça déborde", résume-t-on à La Tribune. D'autant que les armées paieront un peu plus le surcoût des opérations extérieures (OPEX). Ainsi, 850 millions d'euros ont été budgétés en 2019 (contre 650 millions en 2018 et 450 millions en 2017). En 2020, les armées paieront une facture de 1,1 milliard. En outre, le niveau des crédits de masse salariale spécifique aux missions intérieures (MISSINT) est porté à 100 millions d'euros.

Priorités à la protection et la vie des militaires

Plusieurs efforts ont été jugés prioritaires par la ministre des Armées au sein d'une LPM dite "à hauteur d'homme". Ainsi, ce budget permettra notamment de renforcer les équipements d'accompagnement et de protection des soldats (casques, treillis...) grâce à un bonus de 150 millions d'euros par rapport à 2018, de moderniser les infrastructures et, enfin, de mettre en œuvre le plan Familles (57 millions en 2019). Par ailleurs, 400 millions d'euros supplémentaires seront dès l'année prochaine consacrés au maintien en condition opérationnelle des matériels, notamment sur la composante aéronautique.

En outre, le budget 2019 donnera un coup de pouce de 300 millions d'euros pour le renouvellement et la modernisation des équipements conventionnels. La modernisation des armes nucléaires des deux composantes fait également l'objet d'un effort accru de 400 millions d'euros. Dédiée aux dépenses d'investissement et à l'entretien du matériel, cette hausse permettra d'adapter le système de dissuasion française et d'assurer la crédibilité et la fiabilité des armes nucléaires.

Enfin, un renforcement ciblé des effectifs est prévu à hauteur de 466 postes en 2019, notamment dans les domaines du renseignement, de la cyber-défense, du soutien aux exportations et de la numérisation, notamment dans le domaine de l'intelligence artificielle, et du traitement massif de données.