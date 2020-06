"Le futur porte-avions suscite beaucoup d'attentes pour TechnicAtome" (Loïc Rocard)

LA TRIBUNE : Comment définiriez-vous TechnicAtome pour le grand public ?

LOIC ROCARD : Nous sommes une société de l'industrie nucléaire, avec une large composante d'ingénierie. Nous sommes surtout connus comme l'entreprise qui est capable de faire la conception de A à Z des réacteurs de propulsion nucléaire, d'en faire la construction et le montage à bord au sens de la maîtrise d'œuvre de réalisation jusqu'aux essais de démarrage. Nous avons aussi une activité de maintenance et de soutien durant toute la vie des navires, et nous sommes le fabricant du combustible nucléaire. TechnicAtome intervient pour le compte de Naval Group au moment des IPER du porte-avions et des sous-marins nucléaires mais également au moment des interruptions plus brèves pour des opérations de maintenance classiques. En outre, nous intervenons dans la conduite de réacteurs à terre : nous avons mis en service pour le CEA un réacteur d'essai, le RES à Cadarache en octobre 2018. Nous sommes redevenus ce que nous avions cessé d'être pendant trois décennies, opérateur de réacteurs nucléaires de puissance.

Vous avez présenté début avril des résultats de nouveau en croissance. Comment avez-vous redressé la barre alors que certains dossiers ont été difficiles ?

TechnicAtome est une entreprise qui travaille sur des projets de temps long. Ce qui se passe aujourd'hui est le résultat d'une dynamique de bonne qualité qui existait déjà même s'il y a eu une passe compliquée il y a quelques années. De bonnes décisions ont été prises, qui ont permis à TechnicAtome de bien préparer la suite. Résultat, nous sommes en croissance nette depuis trois ans, pour répondre aux besoins de nos clients publics qui nous font confiance, et le principal d'entre eux, la direction des applications militaires du CEA, autorité tutélaire du nucléaire de défense. Le nucléaire de défense, c'est 75% de notre activité, et le civil 25%. La partie hors nucléaire est très minoritaire au sein de notre plan de charge. TechnicAtome travaille sur des très grands projets tels que le développement et la réalisation des sous-marins d'attaque Barracuda et les futurs SNLE de 3e génération.

Comment avez-vous accompagné cette croissance en termes d'emplois ?

Pour répondre aux besoins de l'activité dans le domaine de la défense, nous avons à la fois dû compenser les départs en retraite chaque année et faire croître nos effectifs pour...