Air France-KLM devient de plus en plus rentable grâce à Air France

Fort de performances opérationnelles en hausse, le groupe Air France-KLM améliore sa rentabilité. Profitant d'un marché dynamique depuis la fin de la crise sanitaire, qui lui permet d'accroître son trafic et d'améliorer son taux de remplissage, le groupe français gagne en rentabilité. Il affiche une marge opérationnelle en forte croissance en ce premier semestre. Et, surprise, c'est en grande partie à sa filiale Air France qu'il le doit.

Avec près de 19 % de passagers en plus qu'au premier semestre 2022, Air France-KLM a bénéficié d'un effet de rattrapage, le début d'année dernière étant encore perturbé par le variant Omicron. Quoi qu'il en soit, ses avions ont tout de même transporté plus de 44 millions de passagers et a retrouvé 92 % de son niveau de trafic de 2019. Une performance due en partie à la croissance de Transavia qui est en phase de fort développement.

Le taux de remplissage progresse aussi significativement de 7 points pour s'établir à 87 % sur le semestre, et même 88 % sur le deuxième trimestre. Cela permet à Air France-KLM de pouvoir jouer sur les prix avec un yield en progression de 9 % sur les derniers mois.

Cette combinaison de volumes et de prix s'est traduite par une envolée de 25 % du chiffre d'affaires au premier semestre, à 14 milliards d'euros, par rapport à la même période l'an dernier. Compte tenu de la baisse progressive du prix du kérosène, principal poste de coûts, le groupe a réussi à limiter la hausse de ses dépenses d'exploitation à 23 %.

De fait, l'Ebitda (bénéfice avant intérêts, impôts, dépréciation et amortissement) a progressé de 40 % sur les six premiers mois de l'année, pour s'établir à 1,6 milliard d'euros. Le résultat d'exploitation à lui été multiplié par quasiment 12, pour s'établir à 426 millions d'euros. Cela donne une marge d'exploitation de 3,1 % sur le semestre contre 0,3 % l'an dernier. Et surtout, le phénomène s'accélère sur la deuxième moitié du semestre. Cette marge d'exploitation bondit ainsi jusqu'à 9,6 % pour le seul deuxième trimestre, traditionnellement plus rentable que le premier.

Air France devient la filiale la plus performante

Et que ce soit au niveau du trimestre ou du semestre, c'est le groupe Air France (Air France et Transavia France) qui a été le principal facteur d'amélioration. Sur les six premiers mois de l'année, les compagnies françaises ont basculé dans le vert avec une marge d'exploitation de 3,5 %, en hausse de près de 7 points. Une performance principalement liée à la bonne performance du long-courrier et à l'amélioration des taux de remplissage. Cela s'est ressenti encore plus fortement à partir du printemps avec une marge opérationnelle de plus de 10 % au deuxième trimestre. Une performance assurément rare chez Air France.

A l'inverse, le groupe KLM - qui a été pendant de longues années la partie la plus rentable du groupe Air France-KLM, malgré une taille inférieure - est lui en recul, bien qu'encore rentable. Sa marge sur le semestre n'est ainsi que de 2,3 % contre près de 6 % l'an dernier à la même période. Sur le deuxième trimestre, la baisse est limitée à 1,2 point et sa marge s'établit tout de même 8,3 %. La partie néerlandaise du groupe Air France-KLM estime ainsi avoir stabilisé ses activités « en dépit des difficultés liées à la chaîne d'approvisionnement, d'un marché du travail tendu et de problèmes de flotte chez KLM Cityhopper et Transavia Pays-Bas ».

Sur le résultat net, le groupe Air France-KLM a basculé en positif. Après avoir perdu 228 millions d'euros au premier semestre 2022, il gagne désormais 260 millions d'euros cette année.