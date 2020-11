Malgré la crise, Airbus a livré en octobre 5 avions tous les deux jours en moyenne

Airbus a livré en octobre 72 avions et reçu 11 nouvelles commandes, portant à 308 le nombre de commandes nettes depuis le début de l'année, a annoncé vendredi le constructeur européen. Le compagnie a enregistré six commandes pour son nouvel avion d'affaires ACJ220, un dérivé de l'A220, 4 pour des appareils de la famille des A320neo et une pour un ACJ320 neo, la version jet privé de son monocouloir.

Entrée de cash

Au total, Airbus a livré 72 avions en octobre dont 12 A220, parmi lesquels le premier A220-300 livré à Delta Air Lines, 43 appareils de la famille A320, 4 A330, 12 A350 et un A380. Ce qui permet à l'avionneur d'engranger du cash. Le nombre de livraisons dépasse largement celui de la production (51). Airbus a donc livré un grand nombre d'appareils qui avaient été déjà fabriqués mais pas encore livrés.

Pour s'adapter à une reprise du trafic aérien qui ne devrait retrouver son niveau de 2019 qu'entre 2023 et 2025, l'avionneur a baissé au printemps ses cadences de production globalement de 40%, avec 40 Airbus A320 produits par mois, 4 A220, 2 A330 et 5 A350.

Si, sur les neufs premiers mois de l'année, les livraisons d'avions commerciaux d'Airbus ont plongé d'environ 40%, elles n'accusent au troisième trimestre qu'une chute de 20% comparée à l'année précédente, avec 145 appareils livrés aux clients (contre 28 pour Boeing). Ils n'étaient que 74 au deuxième trimestre, au plus fort de la crise.

Lire aussi : Airbus ne brûle déjà plus de cash (contrairement aux compagnies aériennes)

Malgré la deuxième vague et les premiers reconfinements de population, Airbus estime toujours que le trafic reviendra à son niveau d'avant-crise entre 2023 et 2025, avec une reprise qui concernera d'abord les vols intérieurs, et donc les avions monocouloirs comme l'A320. Surtout, l'avionneur a maintenu son discours sur une possible montée en cadence en passant d'une production mensuelle de 40 avions monocouloirs actuellement à 47 à partir du début troisième trimestre 2021 (juillet). Airbus a demandé aux sous-traitants de se préparer à ce scénario.

"La cadence 40 est solide", avait déclaré fin octobre Guillaume Faury, le directeur général du groupe.

Autre signe encourageant, Airbus maintient également les cadences de production des gros-porteurs. Alors que Boeing réfléchit à baisser à nouveau les cadences du B787, l'avionneur européen maintient une cadence de 5 A350 par mois et de deux pour les A330.