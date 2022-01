Mini-lanceur : Isar Aerospace poursuit son show

Décidément Isar Aerospace remporte tout sur son passage. Après avoir convaincu au printemps 2021 le gouvernement allemand et le Centre aérospatial allemand (DLR) de lui attribuer un contrat de 11 millions d'euros dans le cadre du programme C-STS géré par l'Agence spatiale européenne (ESA), la startup de Munich a gagné mardi le prix ​​EIC Horizon de la Commission européenne pour sa solution de service de lancement low-cost. Un prix remis par le commissaire européen chargé du marché intérieu, Thierry Breton et qui lui rapporte 10 millions d'euros, qui viendront s'ajouter aux plus de 150 millions de fonds privés levés depuis 2018. Un prix gagné à nouveau face à RFA (Rocket Factory Augsbourg) ainsi que l'espagnol Payload Aerospace SL.

"Ce prix montre l'importance de l'innovation pour la technologie spatiale. Il représente une avancée dans notre ambition de stimuler l'innovation et de renforcer un accès autonome à l'espace. Leur solution contribuera grandement à soutenir nos ambitions européennes dans l'espace pour un accès autonome, fiable et rentable à l'espace », a estimé Thierry Breton.

2022, un vol d'essai fin 2022

Le prix de la Commission européenne est une opportunité de financement dans le cadre du programme de recherche et d'innovation Horizon 2020, qui vise à identifier et à soutenir les technologies de pointe et les innovations révolutionnaires en vue de créer de nouveaux marchés à l'échelle internationale. Isar Aerospace utilisera cette dotation de 10 millions d'euros pour investir "davantage" dans le développement de ses capacités de lancement (tests et infrastructures) et plus précisément de son mini-lanceur à deux étages Spectrum, qui doit effectuer fin 2022 son premier vol d'essai.

Ce prix crédibilise un peu plus Isar Aerospace sur le marché de lancement des petits et moyens satellites, y compris pour des constellations. La production de Spectrum est "sur la bonne voie", a précisé Isar Aerospace dans un communiqué publié mardi. La société a achevé la construction de son usine de fabrication interne intégrée verticalement et travaille actuellement à la réalisation d'étapes de test menant au premier vol d'essai.