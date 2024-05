Réindustrialisation en Île-de-France : les élus locaux rêvent d'accueillir l'industrie aéronautique

C'est la dernière trouvaille du gouvernement pour réussir la réindustrialisation du pays: le programme « sites France 2030 ». Mi-avril, les ministres Roland Lescure (Industrie et Energie) et Christophe Béchu (Transition écologique et Cohésion des territoires) ont dévoilé la liste de 55 sites « clés en main ». Objectif : convaincre les investisseurs de s'implanter ou de rester en France. Parmi eux, cinq sites se situent dans la région-capitale.

Parmi les critères qui ont prévalu à cette sélection : la présence d'un bassin d'emploi et d'un écosystème différenciant dans le territoire, la maîtrise foncière et la maturité du site, et bien entendu la pertinence et l'intégration au projet des élus de terrain. Les investisseurs pourront en outre bénéficier d'un état des lieux complet du site avec la mise à disposition des études techniques.

500 emplois à Cergy ?

Si bien qu'en Île-de-France, malgré la présence de 3.500 hectares de friches, le premier foncier disponible sera, après des travaux fin 2025, le site de 6 hectares de Linandes Est-Aerocity sur la commune de Cergy dans le Val-d'Oise (95). Dans un quartier multifonctionnel où se trouveront 1.400 logements, une école, un collège, des commerces de proximité et de la restauration collective, le maire (PS) Jean-Paul Jeandon espère la création de 500 emplois.

Desservi par l'autoroute A15, deux gares de RER, une ligne de bus ainsi que des pistes cyclables, le projet devra s'inscrire dans l'écosystème ESSEC-écoles d'ingénieurs - qui compte 30.000 étudiants - et relever, dans l'idéal, soit de la mobilité, soit du luxe et de la cosmétique, soit de la défense et de l'aéronautique. Et pour cause, le terrain qui jouxte une plaine de biodiversité de 10 hectares se situe juste à côté d'une usine Dassault qui est en train d'ouvrir... après avoir quitté la commune d'Argenteuil.

« Nous avons des touches avec des sous-traitants de Dassault dans l'idée de faire de la réindustrialisation. Nous allons y travailler avec le conseil régional et la préfecture », confie, à La Tribune, l'édile de Cergy, Jean-Paul Jeandon.

Quatre sites sur cinq sur le territoire de Grand Paris Sud

S'agissant des quatre autres sites franciliens, ils sont implantés sur le territoire de Grand Paris Sud, agglomération à cheval entre la Seine-et-Marne (77) et l'Essonne (91), qui compte déjà 12% d'entreprises industrielles contre 8% à l'échelle du pays.

Parmi ces sites, la friche « Lu » - du nom de la marque de biscuits - de 17 hectares se situe à Ris-Orangis (91) proche du T12 et du RER D, en bordure de l'A6 et de la Francilienne, au cœur de la zone de l'ancien hippodrome et au sein du projet de pôle national dédié au sport-santé.

« Si c'est une industrie autour du sport, ce serait parfait, mais nous sommes ouverts à des équipementiers, comme des fabricants de vélo, de trottinettes et, plus généralement de tout ce qui tourne autour des nouvelles mobilités », déclare à La Tribune Michel Bisson, président de (PS) de Grand Paris Sud.

Près de Ris-Orangis, figure le site du Bois-Sauvage à Evry-Courcouronnes d'une surface de 5 hectares et proche de la Nationale 7, opérationnel à horizon 2025-2027. Cet ancien terrain de sport en milieu urbain dense a vocation à accueillir des entreprises de la bioindustrie, sachant qu'il se trouve près du Genopole, où se concentrent déjà 3.000 chercheurs et entreprises de pointe sur les thérapies cellulaires et géniques.

Quelles échéances ?

Autre foncier, cette fois en Seine-et-Marne, à Lieusaint, dont Michel Bisson est maire: un terrain de 35 hectares en bordure de l'A5 à côté du centre commercial Carré Sénart et de ses célèbres entrepôts logistiques. « Les échanges sont encore en cours avec les associations locales et les agriculteurs », évacue l'édile.

Toujours dans le 77, la plaine agricole de Villaroche constitue « la plus grande réserve foncière industrielle » du très Grand Paris. A savoir 177 hectares dont 150 à Réau et 100 d'un seul tenant. Selon le président de Grand Paris Sud, elle compte déjà « deux atouts » : le siège du groupe Safran et ses 6.000 emplois ainsi qu'un aérodrome qui développe de l'aviation d'affaires.



Bercy affirme que le site sera mature à horizon 2027-2030 quand Michel Bisson avance l'échéance de 2025-2026, « le temps d'aligner les documents administratifs ». « Si c'est de l'industrie aéronautique, nous serons extrêmement heureux, mais il faut raison garder. Nous souhaitons une activité industrielle à valeur ajoutée pour y adresser de la formation et en faire profiter les jeunes et les moins jeunes », poursuit le président de Grand Paris Sud.

Qu'en est-il du logement ?

Sauf qu'il ne parle jamais de logements... L'élu local rétorque que cela fait partie des sujets en cours de négociation avec l'Etat dans le cadre du projet partenarial d'aménagement (PPA). « Nous voulons éviter une accélération de la paupérisation de la population. La priorité doit être donnée à l'économie et à la formation », insiste Michel Bisson.

En réalité, ces fonciers ne sont pas à l'abri de recours. « Nous expurgeons tout ce qui peut être fait avant pour que les délais soient extrêmement réduits », balayait, il y a cinq semaines, un porte-parole de Bercy à La Tribune. De la même façon que porter un projet industriel soumis à la réglementation des installations classées protection de l'environnement (ICPE) est tout sauf un long fleuve tranquille...

